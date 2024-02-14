США наконец признали, что ошибались в отношении России: интервью с экс-министром Пристайко

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Полномасштабная агрессия России против Украины заставила многие страны пересмотреть основополагающие вещи. В частности, это касается и США, которые ранее считали, что Россия уже приходит в упадок, а будущий враг – это Китай.

Сейчас Соединенные Штаты признали, что недооценили угрозу со стороны России: она все еще представляет опасность. Об этом, блокировании поляками границы и стоит ли Украине бояться возможной победы Дональда Трампа на выборах, рассказал экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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О блокировании границ фермерами

Снова в информационное поле вернулась тема блокирования границы между Польшей и Украиной, но не только. Насколько объективны основания для таких протестов? Мы видим, что фермеры протестуют и в других странах Европейского Союза. Насколько сильно здесь влияет Россия?

Спасибо вам за вопрос именно под таким углом. В Украине люди преимущественно рассматривают, почему же так в отношении нас делают наши братья-поляки. С другой стороны, вы правы, что проблема с фермерами – общеевропейская. Их беспокоит справедливость распределения ресурсов. Прежде всего это финансовые ресурсы, которыми страны поддерживают свое производство. Если смотреть глубже, то все осознают, насколько зависимо сельское хозяйство от государственной поддержки.

Ничего тут не сделаешь, это специфика агропромышленного производства, которая требует больших затрат. В некоторых странах дошли до того, что молоко стоит дешевле воды. Это системная проблема, которая существует в Европейском Союзе, наконец она коснулась нас.

Если быть честным и вспомнить наши первые шаги на пути в Европейский Союз, украинцы всегда знали, что такую мощную агропромышленную страну, как мы, рано или поздно не встретят фермеры этих стран с радостью и объятиями. Очевидно, что все, что мы производим – и мы не только говорим о зерне, – рано или поздно должно найти свое место.

Есть другая часть людей, которые осознают, что наверняка сейчас на первом этапе конкуренция. Она приведет к тому, что нам надо искать вариант, как жить рядом. Однако, с другой стороны, иметь такого мощного агропромышленного игрока, как Украина, – это важно для всего Европейского Союза для выживания и безопасности.

Интервью с экс-министром Вадимом Пристайко: смотрите видео

Например, в Великобритании 50% всего, что потребляют британцы, поступает извне. То есть эта страна не может себя обеспечить даже половиной продуктов. Великобритания сделала для нас также много. Очевидно, иметь такого друга, как Украина, – это как раз те отношения, которые мы должны объяснять всем: и польским коллегам, и венгерским, и словацким. Всем, кто выступает против нас сейчас и блокирует пути.

Польские перевозчики блокируют границу / Getty Images

Важно, чтобы эта "хлебная корзина", которой является Украина для Европы и многих других стран мира, не стала корзиной без ручки. Это в связи с тем, что мы просто напоремся, грубо говоря, на эту конфронтацию с соседями-поляками и другими нашими соседями, которые заблокируют границы. Якобы Украину мы не хотим видеть на нашем рынке. Или вообще такая риторика может привести к крайне негативному результату для нас? Или это временные трудности?

Мне кажется, что мы настолько поражены многолетней войной, настолько у нас оголились все нервы, что у нас не хватает моральных сил, чтобы понять проблемы и потребности наших партнеров. Мы думаем: "Возможно, это россияне их подстрекают?"

Косвенные определенные признаки есть. Например, основатели "Конфедерации" ездили ранее в аннексированный Крым, с Аксеновым фотографировались. Конечно, украинцы сразу сложили пазлы, что за этим стоит Россия.

Конечно, признаки есть. Главное – не потерять за этим более глобальную проблему, которую надо решать. "Конфедерация" (польская ультраправая партия – 24 Канал), другие националистические движения по всем другим странам существуют, никуда не делись.

Мы с вами осознаем, что россияне не могли бы упустить такого момента, чтобы не вбить где-то клин между нашими нациями, народами.

Однако есть большая проблема, которая действительно недовольна политикой и высокими стандартами по агропромышленной продукции. Польские фермеры имеют аргумент, что завоз украинского зерна не проходит через такие сложные, дорогие стандарты. Будем называть вещи своими именами: оно создает несправедливость на рынке.

Правда, нам надо сразу напоминать, что в этом году Россия стала крупнейшим производителем-экспортером зерна. Что-то мы не видим таких же протестов против российского зерна. В этом и есть работа наших правительств.

Мы с вами все очень радовались с приходом Дональда Туска. Почему-то было такое впечатление, что Туск должен за одну секунду все поменять. Опять же, мы с этой эмоциональностью пропустили, что Туск – премьер-министр Польши. И фермеры – это часть экономики.

Он теперь должен найти, каким образом объяснить своим фермерам, что надо поддерживать Украину. В частности тем, чтобы позволить им привозить это зерно, которое составляет небольшую часть того, что мы с вами экспортируем, например, через Черное море. Вместе с тем как им помочь Украине. Лучший путь помощи Украине – это дать украинской экономике встать на обе ноги.



Премьер Польши Дональд Туск / Getty Images

О Мюнхенской конференции

Впереди Мюнхенская конференция по безопасности. Ранее на этой площадке звучали различные исторические выступления, речи по безопасности и обороне в Европе и мире. Вспоминается выступление Владимира Путина в 2007 году. Он критиковал так называемый однополярный мир. После этого начал воплощать эту свою агрессивную риторику. Все началось с нападения на Грузию и так далее. Чего ожидать сейчас от этой конференции?

Действительно, Мюнхенская конференция уже давно превратилась де-факто в форум, закладывающий на целый год тренды, которые будут во внешней или глобальной безопасности. Скажем, даже на пару лет, как это произошло с Путиным. Это некий вроде Давоса (в Давосе в Швейцарии проводят Всемирный экономический форум – 24 Канал), только для безопасности.

В целом его роль была очень важна, но в последнее время она все больше и больше сдвигается в сторону проведения двусторонних, часто закрытых, мероприятий. Я был неоднократно на этом форуме. Мы все рассчитываем на то, что мы услышим, куда идет глобальная безопасность, какие вызовы. Однако все больше и больше делегации между собой где-то закрываются и пытаются договориться. Эта площадка дает возможность приехать всем и поговорить.

Вы правы, что мы иногда недоосознаем то, что сказано, в частности с Путиным. Большинство зрителей сейчас понимает, что надо было воспринять серьезно его слова. Нет, это не о том, что он что-то такое грандиозное сказал. Просто он сказал почти то же, что теперь делает. Если бы мы серьезнее относились, мы бы сейчас не были в этой ситуации. Мы бы начали готовиться к этой войне много-много лет назад.

Я не думаю, что будут на этот раз прорывные договоренности или выступления. Однако то, что Путин недавно рассказывал в нашумевшем интервью американскому журналисту... Он возвращал нас к моменту, когда началась война. Это как раз свидетельствует о том, что он не отказывается от своих планов. Нам и нашим партнерам надо датировать. Мы входим в долгую, затяжную войну. Как мы будем выживать в этой войне? Думаю, как раз об этом будет разговор.

На одной из Мюнхенских конференций, например, для Украины был сделан шаг, когда ее признали кандидатом на членство в НАТО. Это называется страна-аспирант. Это те шаги, которые Украине нужны. И я уверен, что на этот раз нам удастся продвинуть нашу повестку дня на разных направлениях. Однако сейчас нас с вами интересует физическое выживание и получение необходимой поддержки, прежде всего оружия.

О двусторонних договоренностях и формуле мира

Bloomberg писал о том, что Владимир Зеленский перед Мюнхеном посетит также ряд европейских государств. Париж, Лондон, Берлин... Он будет говорить и о гарантиях безопасности для Украины и оборонной поддержке. По вашему мнению, насколько успешно Украина продвигается по этому плану достижения гарантий безопасности для нашего государства? И вот Формула мира, которую предложила команда президента, насколько она воплощается?

Любая инициатива на этом направлении для нас с вами, для Украины – мегаважная. Чем больше стран говорят об этом и пытаются хоть как-то решить (проблемы – 24 Канал), – это тоже позитив. Насколько эта ежедневная работа дает эффект, о котором мы с вами все мечтаем?

Исторически эти двусторонние договоренности, которые мы сейчас пытаемся заключить, натуральным, логическим путем превратились в коллективные договоренности. Мы пытаемся строить треугольники – Польша, Украина, Великобритания. Мы пытаемся строить двусторонние отношения. Первой тоже стала Великобритания, но мы со всеми странами введем договоренности.

Насколько амбициозны эти договоренности? Это серьезный разговор профессионалов. Часто мы радуемся, мол, очередная десятка стран присоединилась. Нет-нет, надо серьезно. Например, если в двусторонних договоренностях сказано, что на нашей стороне выступит государство, но во время следующего нападения России – надо честно себе признать, что в этом конкретном историческом моменте нам это не поможет.

С другой стороны, если там есть конкретные поставки вооружений, конкретные обязательства по финансовой поддержке, – это то, над чем надо работать.

Во что превратится формула мира – надо смотреть. У нас была идея с так называемым "Киевским компактом по безопасности". Этот документ не нашел широкой поддержки. Я надеюсь, что, когда мы сейчас будем идти по этому пути и привлекать все больше стран, – мы получим больше поддержки.

Когда мы говорим о привлечении большого количества стран, тогда надо понимать, что в результате мы вынуждены будем согласиться на такое положение этого документа, которое удовлетворит всех. Например, 60 стран.



Зеленский может посетить ряд стран Европы / Офис Президента

Я боюсь, что острые углы, которые мы должны были специально туда заложить, будут размыты необходимостью всех удовлетворить. Здесь всегда баланс: либо ты идешь с парочкой стран, которые тебя поддерживают и готовы с тобой встать, либо ты разбрасываешься по всему миру, пытаясь получить максимальную поддержку. Тогда, очевидно, эти гарантии уменьшаются по своему качеству.

США признали, что недооценили опасность от России

По вашему мнению, Россия сейчас уже получила этот статус главной угрозы западного мира, стран Европейского Союза, членов НАТО? Мы знаем, что НАТО меняет свою стратегическую программу. Мы слышим совсем другую риторику от представителей многих правительств стран Европы. Новоизбранный президент Финляндии заявляет, что никаких отношений с Россией не может быть, пока не завершится агрессия в Украине.

Я боюсь вас разочаровать. Я не вижу того, чтобы все страны, в частности, те, которые для нас имеют значение, наконец это поняли. Что более важно, не вижу, чтобы они предложили свои ресурсы для защиты от агрессора.

Это все красивые слова, но можно послушать руководство Румынии, которое уверено, что на "нас они не нападут". На нас – это на кого? На Румынию, или вообще на НАТО? Если вы считаете, что вы одна семья, которая стоит друг за друга, то это должно быть коллективное видение, коллективное мышление.

Большинство стран все же еще верят, что они на Западе, далеко. Верят, что они мощные, их защитит "зонтик" Соединенных Штатов. Мол, не все так плохо, как с Украиной. Мол, вообще Украина где-то там, пусть они себе разбираются.

И в НАТО, несмотря на наши с ними теплые сейчас отношения, все равно говорят, что их обязанность – защитить своих членов НАТО. Это оскорбляет украинцев, но это правда. Семья защищает сначала себя. Мы, к сожалению, не стали частью семьи.

Мы сосед через забор, я так понимаю.

Немножко есть, забор каждый раз уменьшается, он становится более прозрачным и менее формальным, но все равно заборчик существует.

Безусловно, первая задача НАТО – это выдвинуться на линию украинской границы и защитить своих членов.

Я хочу напомнить всем украинцам: каждый из нас, кто не поддерживал вступление Украины в НАТО все эти 30 лет, должен себе сейчас сказать, что "если бы я" поддерживал... Я помню, мы начали работать с 13 – 17% поддержки украинцев, а сейчас – под 90%. Мы поняли наконец, но, к сожалению, для этого пришел враг на нашу землю.

Говоря о том, как основные страны себя ведут и насколько они поняли. Я помню, когда я приехал три года назад в Великобританию, они впервые за 30 лет сделали документ – обзор внешней политики. Даже развал Советского Союза не заставил эту империю пересмотреть принципы. Сейчас они пересмотрели.

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Что интересно, они еще три года назад, то есть за год до полномасштабной войны с Россией, сказали, что Китай – это конкурент. С ним можно работать, но это серьезный конкурент для всего западного блока. В то же время Россия – это враг.

Даже Соединенные Штаты тогда сказали, что Россия – это сила, что приходит в упадок, а Китай – это наш будущий враг. Сейчас американцы пересмотрели это и сделали то же, что Великобритания. Они признали, что пропустили и недооценили опасность России, этого режима, который приходит в упадок и все еще представляет опасность.

С Китаем можно работать, у них далекие планы на сотни-сотни лет. Россия, к сожалению, не имея этой мощности, которую она имела, сейчас вредит. То, что происходит в Украине, это такие последние действия умирающей империи,.

В последнее время видим, что "зонтик" США для партнеров может оказаться не таким надежным, если обратим внимание на заявления Дональда Трампа. Некоторые в Европе говорит, что это может быть сигнал для пробуждения, для стимула лучше финансировать свою оборону европейским государствам? Вы как считаете, произойдет это пробуждение? Или будут тянуть до конца, посмотрят, выиграет ли Трамп выборы, а потом уже будут менять свою оборонную политику?

Я был в зале Североатлантического совета, когда Трамп как раз произносил эти слова. Как это ни прискорбно, но это было мероприятие, посвященное Украине. При обсуждении судьбы и защиты Украины Трамп тогда сказал, обращаясь прежде всего к Ангеле Меркель, эти известные слова, что "мы вас защищаем, а вы покупаете дешевый российский газ".

Не превеликий жаль, тогда это мероприятие вынужденно было закрыто, потому что союзники получили серьезную проблему на руки. В частности, Соединенные Штаты, которые ведут себя по меньшей мере не по-товарищески, и пытаются в лице президента Трампа напомнить, что "не только вы должны платить больше, но ставя условия, – или мы оставим и вы здесь останетесь наедине" и так далее.

Определенная правота в словах Трампа тоже существует. Когда все много лет назад договорились, что 2% бюджета – это нормальный уровень поддержки безопасности. Германия платила тогда где-то 1,27%. Аргумент Германии был, что "мы же настолько много платим, даже 1,27% – это второй после Соединенных Штатов взнос в НАТО".



Дональд Трамп / Getty Images

Это вопрос обсуждения, как бы так сделать, чтобы не тратить много денег на военные нужды, но все-таки чувствовать себя в безопасности. Это, кстати, точно напоминает нас. Или мы строим дороги, или, к сожалению, копаем траншеи. Как определить этот тонкий баланс?

Я думаю, что сейчас лидеры в Европе начинают понимать, где же этот тонкий баланс. Или, может, нам всем действительно увеличить наши расходы, потому что Россия никуда не денется. И даже война в Украине, наверняка, только отсрочит большую будущую войну. Или все-таки кто-то рассказывает, что "мы же как-то договоримся".

Я думаю, что каждый год, пока Украина отстаивает свое право на существование на этой планете, все больше лидеров, людей, которые понимают, что что-то они все это время не понимали: наверное, с Россией так нельзя; наверное, придется тратить больше средств, рассчитывая на максимальную поддержку США.

Десять военных бюджетов первых стран меньше, чем один военный бюджет Соединенных Штатов. Долго не надо быть математиком, чтобы понять, как с этим быть.

Бояться ли Украине победы Трампа на выборах

То есть это ненормальная ситуация?

Ненормальная. Безусловно, много людей как в НАТО, так и в самих Соединенных Штатах, обеспокоены той риторикой, которая на этом предвыборном этапе есть у Трампа, я уверен. Я имел честь как министр иностранных дел общаться с Трампом как раз на эту тему. У него есть свое видение. Оно очень радикализированное – белое и черное.

Недавно он сказал дикие слова, мол, "мы будем поощрять Россию показать тем, кто не доплачивает, и едва не напасть на них". Это вообще никуда не годится. Это вызвало возмущение во многих странах. Я все-таки уверен, что это сейчас просто его предвыборная риторика. Она уменьшится, когда человек попадет в Овальный кабинет, поймет, что не все так просто, что есть много интересов.

В частности, Соединенные Штаты и их экономика такая мощная, потому что она существует на основе безопасности по всему миру. Если безопасности нет – даже такая мощная страна как Соединенные Штаты, в одиночку не справится.

Когда украинских политиков, военных командующих спрашивают в интервью относительно Трампа – они довольно осторожно комментируют. С акцентом на то, что Трамп – точно не пророссийский политик. У него есть свое видение, оно может казаться несколько экстравагантным, но со своими принципами. Потому что часто можно встретить такой комментарий, что Трамп – это непредсказуемость. Ваше мнение, если Трамп победит, это для Украины трагедия или нет?

Наши комментаторы, даже высокие, делают правильно. Это мы начинаем изучать уроки дипломатии, что не надо закладывать негативный фон еще до того, как будешь говорить.

Я могу единственное напомнить, что с приходом Трампа одно из первых решений было, например, отправить 54 Tomahawk (американских дозвуковых крылатых ракет – 24 Канал) и разбомбить инфраструктуру сирийской армии, которая уничтожала своих собственных людей.

То есть предыдущее правительство Барака Обамы не смогло принять это решение. Эта определенная радикальность в решениях Трампа в этот момент абсолютно идеально сработала. Он принял решение и сразу его реализовал.

Так же сколько мы вели переговоры о предоставлении Украине оружия, тех же Javelin и Stinger. Это правда, что Трамп принял это решение. Мы получили первые поступления, которые были критически важны для нас. Мы их использовали позже, когда отражали нашествие на Киев.

Кроме того, вы помните, что когда он пришел, то набрал генералов. Это были действительно стратеги такие, как Мак-Мастер (бывший советник президента США по национальной безопасности Герберт Мак-Мастер – 24 Канал), это были министры, которых он один за другим менял. Но эти люди, которые имели военный опыт, давали советы.

Если он сделает на этот раз так же, опираться на профессионалов, которые знают, насколько важна поддержка Украины, то я уверен, что все будет нормально.

Нам надо работать и не смотреть, что же делать. Уже надо закладывать сейчас. Для этого есть Конгресс, в котором у нас есть поддержка обеих партий. Не надо делить и не надо пытаться найти слабые стороны демократов и республиканцев – они все наши партнеры.

Чего ожидать от саммита НАТО в Вашингтоне

Летом этого года ожидается Саммит НАТО в Вашингтоне. От посла Великобритании в НАТО Дэвида Кворри прозвучала мысль о том, что Украине не стоит преувеличивать свои ожидания от этого события. Действительно ли у нас есть перегретые ожидания? От Вильнюса такое впечатление, что были перегретые ожидания. Как, по вашему мнению, от Вильнюсского саммита развивается диалог между Украиной и НАТО?

Я понимаю, о чем говорит Дэвид Кворри. Я знаю его по тому, как он работал руководителем Службы безопасности и геополитики при премьер-министре. Очень важный человек, который определяет направления этой политики. То, что он говорит, означает, что это не только его слова. Это слова, которые воспринимаются в Британии. Надо спокойно воспринимать то, что говорит Великобритания.

Конечно, это правдивые слова, без украшений. Мы можем пообижаться немного, но на самом деле очень полезно для нас иметь такую проверку реальности, осознаем ли мы реальность, которая будет.

Я понимаю, почему люди настолько много надежд возлагают. Прежде всего, снова мы ожидаем от НАТО, чтобы нас спасли. У нас оголенные нервы, убивают людей и так далее. Мы это все осознаем. Кроме того, это юбилейный саммит. У нас еще с советских времен каждая юбилейная дата – это что-то такое, под что мы должны что-то получить. Также это саммит в Вашингтоне.

Если отложить все эмоциональные ожидания и понять, на что Украина может рассчитывать, – есть некоторые вещи. Но я боюсь, что они не будут настолько яркими, чтобы, условно говоря, завтра рядом возле каждого украинского солдата стоял и американский пехотинец, и британский пилот. Этого не произойдет. Украина не станет членом Альянса прямо сейчас, потому что всем понятно, что будет означать вступление стран в войну.

Хотя наши враги постоянно говорят, что Украина никогда не станет, потому что "мы отхватили кусок территории". На самом деле это и была их цель с самого начала. Надо напомнить им, что так не произойдет. Случаи такие были. И Германия была, и две Греция, и Турция, которые фактически находились в состоянии войны.

Более того, статья 6 определяет территориальную ответственность НАТО. Все это можно. Если будет политическая воля, можно сделать таким образом, чтобы Украина приблизилась максимально.

Есть, например, креативная идея по примеру Франции, которая входила в НАТО, потом выходила, потом снова заходила, – стать членом политической структуры НАТО, но не входить в военный комитет, то есть военного командования НАТО до завершения войны. Это такой чрезвычайно мощный сигнал России, что она ничего не решает. Решает Украина и Альянс, кто будет членом.

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И много еще таких подобных креативных решений. Я надеюсь, украинцы понимают, что сейчас надо дать нашему руководству возможность получить максимально от этого саммита. Я надеюсь, что над этим ведется какая-то кропотливая работа.

Вступление Украины в НАТО, как у нас говорят, частями – креативная идея или это чушь, как президент Зеленский как-то эмоционально очертил эту историю?

Я помню слова руководителя Канцелярии Генерального секретаря, который это сказал. Прежде всего это была позиция человека. Более того, мне кажется, что мы неправильно перевели. Потому что это не по частям, а постепенно. Если задуматься, то есть определенная разница, между тем, чтобы по частям заходить и двигаться постепенно.

Я вижу, что в нашей нынешней ситуации любое продвижение в сторону Альянса – это всегда плюс. Обмен разведывательными данными. Возможно, кому-то это звучит не очень ярко. Это, очевидно, не танк, который стоит на горе и стреляет. Но танк не будет стрелять, если у нас не будет информации, куда ему надо стрелять.

Наверное, об этом не говорят по телевизору, но поверьте это – бесценная информация, без которой ни одна ракета никуда не полетит и ни одно продвижение наших войск не произойдет.

Нам надо, чтобы наши доктрины соответствовали стандартам. Наши солдаты кормились и готовились по тем стандартам, которые существуют. Нам надо, чтобы наши мишени были одинаковы. Если придет помощь, например, самолет F-16, Tornado, танк из другой страны, – чтобы все они могли одновременно работать. Мы этого всего не подготовили. Мы должны это делать на ходу, "собирать самолет, когда мы уже летим в воздухе".

Почему в Британии полгода нет посла Украины

Более полугода нет посла Украины в Лондоне. Как это сказывается сейчас на отношениях и диалоге между двумя странами? И в чем может быть причина промедления с этим назначением?

Великобритания продолжает поддерживать Украину. У нас были страхи после смены очень популярного в Украине премьер-министра Бориса Джонсона. Замечательный премьер, но британцы решили иначе.

Пришли другие премьер-министры, но они все поддерживали и поддерживают нас. Так же, наверное, есть большой шанс, что уже в этом году изменится политическая ситуация, к власти придут другие политические партии. Но я уверен, что и они так же будут поддерживать.

В частности, я неоднократно говорил с руководителем партии, всем теневым кабинетом. Они отмечали, что могут о чем угодно спорить с нашим правительством, но есть тема, в которой абсолютно все на одной стороне – война в Украине и помощь.

Кстати, Великобритания не ищет хитрых дипломатических слов. Министр законных дел недавно заявил, что Украина должна победить, а Россия – проиграть. Все, кто хочет стать вместе с нами, пожалуйста, становитесь вместе с нами – это наша позиция. Это примерно то, что они записали в двустороннее соглашение по безопасности.



Владимир Зеленский и Риши Сунак в Киеве / Офис Президента

Является ли ключевой роль посла? Безусловно, посол очень важен. Это позволяет подниматься на уровень политического общения. Кроме этого, важна работа с журналистами, работа которых в Великобритании очень уважаема. Они выполняют ту работу, которая склеивает британское общество.

Когда ты просыпаешься утром и видишь, что в Британии полно желто-голубых цветов. Наверное, только в Украине есть такое количество этого цвета. Когда тебя поддерживают все, тогда и депутат, который сидит в зале во время голосования понимает, что вся нация знает, что Украине надо помочь.

Когда мы достигнем такого уровня во всех наших партнерских странах, тогда наша помощь увеличится так, что мы наконец сможем выгнать агрессора с нашей земли.

Последнее время мы слышали версии относительно кандидатур и Алексея Резникова, и Валерия Залужного. Откуда эти слухи возникают? И какие есть квалификационные требования к кандидату на должность посла?

Великобритания – это не та страна, где можно позволить себе отдыхать. Есть страны, где человек заслужил и может поехать, так сказать, в мягкий климат. Британия требует ежедневной, ежесекундной работы на всех направлениях. Поэтому наше руководство пытается подобрать человека, который будет отвечать видению британцев относительно того, как они воспринимают посла и отношение этого человека к себе.

То есть если Украина присылает своего бывшего министра иностранных дел, то с ним будут говорить. Когда я разговариваю с людьми, они понимают уровень представленности в Украине. Именно из этого исходят наши лидеры сейчас, когда предлагают министров, главнокомандующего и так далее.

Есть определенные требования. Но в силу многих изменений, которые произошли в Украине, в частности, изменения элит, – мы стали двигаться быстрее, креативнее, но мы потеряли определенные традиции. Дипломатическая традиция – не сообщать имя посла до того момента, пока другая страна не согласится на его назначение.

Мы должны защитить себя, Великобританию от тех разговоров, которые сейчас ведут. Поскольку она имеет право отказать одной кандидатуре и сказать, что ждет другую.

В реальности это выглядит так. Страна выбирает будущего кандидата на должность посла. Его предлагают министры иностранных дел президенту, он выбирает, и никому ничего не сообщают. Потом тайно засылают в ту страну, мол, мы подобрали такого человека, что вы думаете? Они берут пару месяцев на размышления. И, к сожалению, могут очень долго тянуть и в конце концов отказать, запрашивая другую кандидатуру. Это занимает очень много времени.

Если заранее сообщить фамилию кандидата, это может привести к другим проблемам, когда страна ему откажет из-за слухов и большого количества разговоров о его личности. Эту традицию надо помнить и уважать ее.

Об убийстве украинского баскетболиста в Германии

На днях произошло трагическое событие – нападение на юных украинских спортсменов-баскетболистов Владимира Ермакова, который, к сожалению, погиб, и Артема Козаченко, который находится в больнице в Германии. Это была трагическая случайность и безопасно ли украинцам находиться за рубежом?

Я хотел бы верить, что это не имеет ничего общего с расовой, а еще хуже к тому, что эти ребята – украинцы. Там пострадала девочка сирийского происхождения, еще один мальчик. То есть не чувствуется, что это было направлено против украинцев.

Вероятно, это просто трагическая ошибка и трагедия, которая произошла в отдельном месте в Германии. Я надеюсь, что наши немецкие коллеги расследуют и как раз это покажет, насколько они относятся серьезно и насколько наши люди могут рассчитывать на защиту.

Я уверен, что наше консульство вцепится зубами в этот случай и не отпустит до того момента, пока мы не будем знать всю правду. Так и действует наша дипломатическая служба.

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Хочу сказать, что, к сожалению, эти случаи есть везде. У меня в Великобритании тоже были случаи, когда наши и дети, и взрослые погибали, совершали самоубийство по многим причинам. Безусловно, лучше украинцам только в Украине. Но миллионы нас ищут свою жизнь, пытаются ее устраивать, и часто это заканчивается какими-то сложными жизненными ситуациями.

Я надеюсь, что мы все же победим в этой войне и сможем предложить большинству вернуться. Это не будет так, как иногда обсуждается на страницах (в соцсетях – 24 Канал) – затянуть силой, регистрировать где-то по консульствам, не давать какие-то услуги – вся эта "пена" сойдет, это не будет нужно.

Наши люди должны понять, что без них Украины не будет и тогда они присоединятся. Кто не сможет – значит у нас будет большая диаспора. У нас и так 20 миллионов украинцев за рубежом, это очень большая сила, за которую, кстати, многие страны нас и поддерживали.