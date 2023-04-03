Будет очень-очень скоро, – Белый дом подтвердил новый пакет военной помощи Украине

США планируют на этой неделе объявить новый пакет оборонной помощи Украине. По своему содержанию пакет помощи будет согласовываться с предыдущими усилиями американской стороны по поддержке сил обороны Украины.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Он не уточнил, когда объявят пакет военной помощи, отметив, что США упорно над ним работали.

Смотрите также Германия может продать Украине свой самый современный танк Panther, – СМИ

В США учтут содержимое предыдущих пакетов помощи

"Я думаю, вы увидите, как еще один (пакет помощи – 24 Канал) появится на этой неделе. Я не могу предоставить подробностей по времени, когда это произойдет, но мы упорно работали после (выделения – 24 Канал) предыдущего пакета, чтобы разработать следующий, и следующий будет очень-очень скоро", – отметил представитель Белого дома.

Кирби также отметил, что новый пакет будет "согласовываться" по своему содержанию с помощью США Украине, которая предоставлялась в последние недели, по поставкам необходимого вооружения и боеприпасов для ВСУ.

Кроме того, он прокомментировал ситуацию на фронте. Кирби высказал оценку, что в процессе того, как будет улучшаться погода, в поле боя в Украине ожидается новая динамика столкновений.

СМИ назвали сумму нового пакета помощи США