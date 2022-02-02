США обсуждают с союзниками новый пакет помощи Украине
Источник:CNBC Television
Власти США обсуждают с союзниками и партнерами новый пакет экономической помощи Украине. В частности, соответствующие разговоры ведут на уровне лидеров стран.
Заявление о дополнительной помощи Украине от США и партнеров сделала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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США говорят с союзниками о новой помощи Украине
Мы обсуждаем пакет экономической помощи с союзниками и партнерами. Обсуждение ведется на уровне лидеров и на других уровнях,
– отметила Псаки.
Она добавила, что идет обсуждение следующих шагов с коллегами из американского правительства и представителями правительств стран-партнеров.
Представительница Белого дома подчеркнула, что США уже предоставили Украине значительный объем помощи. Речь идет не только о помощи в сфере обеспечения безопасности, но и о гуманитарной и экономической поддержке.
Военная помощь от США: коротко
- В последнее время Вашингтон уже несколько раз доставлял Украине помощь в безопасности, в частности – летальное оружие и другие боеприпасы.
- Впервые самолет с американским вооружением сел в Киеве в ночь на 22 января. Он привез, в том числе, 90 тонн летального оружия.
- Вечером 23 января в "Борисполе" приземлился второй борт с военной помощью – доставили 80 тонн летального вооружения.
- Третья партия помощи от США прибыла в Украину 25 января – передали современное оборудование и боеприпасы для Вооруженных сил.
- Уже 28 января прилетел четвёртый самолет с помощью. Алексей Резников заявил, что тогда в Украину привезли 81 тонну патронов разного калибра.
- Пятый самолет приземлился на украинском земле 31 января. Он доставил более 80 тонн вооружения.
- Последний шестой груз с военной помощью прибыл в Украину 1 февраля. В Киев доставили 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию.