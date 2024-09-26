США официально объявили о новом пакете поддержки для Украины на 2,4 миллиарда долларов: что вошло
26 сентября 2024, 22:22Читати новину українською
Источник:Пентагон
О новом пакете помощи было известно и раньше, но официальное объявление состоялось вечером 26 сентября. Именно в этот день Байден встречается с Зеленским.
Содержание пакета помощи Украине от США на 2,4 миллиарда долларов:
- боеприпасы и обеспечение для украинских систем ПВО;
- боеприпасы воздух-земля;
- беспилотные летательные системы и компоненты для обеспечения украинского производства беспилотников;
- оборудование для борьбы с БПЛА;
- беспилотные надводные суда;
- оборудование безопасной связи;
- оборудование и материальные средства для поддержки украинского производства боеприпасов;
- запасные части, техническое обслуживание и поддержка, а также другое вспомогательное оборудование.