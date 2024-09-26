США официально объявили о новом пакете поддержки для Украины на 2,4 миллиарда долларов: что вошло

26 сентября 2024, 22:22
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Автор: Ирина Чеботникова

Источник:

Пентагон

О новом пакете помощи было известно и раньше, но официальное объявление состоялось вечером 26 сентября. Именно в этот день Байден встречается с Зеленским.

Содержание пакета помощи Украине от США на 2,4 миллиарда долларов:

  • боеприпасы и обеспечение для украинских систем ПВО;
  • боеприпасы воздух-земля;
  • беспилотные летательные системы и компоненты для обеспечения украинского производства беспилотников;
  • оборудование для борьбы с БПЛА;
  • беспилотные надводные суда;
  • оборудование безопасной связи;
  • оборудование и материальные средства для поддержки украинского производства боеприпасов;
  • запасные части, техническое обслуживание и поддержка, а также другое вспомогательное оборудование.