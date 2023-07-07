Как завыют "на болотах": Свитан оценил возможности кассетных боеприпасов для ВСУ

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение о передаче Украине кассетных боеприпасов. Они улучшат ситуацию с нехваткой боеприпасов в нашей армии.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он предположил, что через три дня кассетные боеприпасы могут быть в Украине.

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"Мы, во-первых, украинцы. Во-вторых, военные. Пока не потрогаем – не поверим. То, что нам передадут боеприпасы, сразу будет видно по витью на "болотах". Как только начнут выть российские паблики о том, что начали засыпать кассетными боеприпасами – вот это будет означать, что они к нам пришли", – сказал полковник ВСУ в запасе.

Почему россияне боятся кассетных боеприпасов: смотрите видео

Характеристика кассетных боеприпасов

Существует много видов кассетных боеприпасов, но для Украины оптимальный – M26 для HIMARS. Это ракета, разгоняющая капсулу с суббоеприпасами на дальность около 30 километров.

В одной ракете 644 суббоеприпаса – маленькие бомбочки М77, радиус действия которой 3 – 4 метра. У нее есть кумулятивный заряд, то есть при ударе о броню М77 выжигает 10 сантиметров брони и срывается внутри.

Отрывает руки и ноги, если сорвется. Один залп накрывает 24 тысячи квадратных метров. Не выживает практически ничего. Вот этого боятся россияне,

– отметил Свитан.

У 12 ракет M26 около 8 тысяч суббоеприпасов М77. Разгонный блок ракеты используется для планирующей авиабомбы GBU-39. Также суббоеприпас М77 могут использовать наши БПЛА точечно на враге.

"И там, и там используются. Поэтому мы уже ими пользовались. У нас уже были эти заряды", – добавил военный эксперт.

США передадут Украине кассетные боеприпасы