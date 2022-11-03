США передадут Украине "убийцы дронов" Vampire, но не сейчас: в чем их особенность
США собираются передать Украине так называемых убийц дронов "Вампиров". Их придется доделывать уже по ходу применения, потому что в боевых действиях их первыми будут проверять именно ВСУ.
Такое мнение 24 каналу озвучил эксперт Defence Express Иван Киричевский. Ранее сообщалось о том, сколько оружия Украине передали партнеры.
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Украина будет первой применять на практике эти системы
Киричевский рассказал, что Украина будет первой страной в мире, кто будет применять эти системы на практике. "Вампиры" – это еще опытная разработка. Она интересна тем, что разработчики решили взять неуправляемую ракету "Гидра", прикрепить к ней лазерную систему наведения и сделать ее управляемой.
Сначала эту систему планировали использовать против наземных легких целей, таких как РСЗО. После того, как прошло несколько месяцев войны в Украине, увидели, что беспилотники – это массированная угроза, и нужно что-то дешевое и импровизированное для того, чтобы их сбивать. "Вампир" нужно адаптировать для борьбы с беспилотниками,
– отметил эксперт Defence Express.
Комплекс нужно доделывать
Он продолжил, что, учитывая это, мы и получим эти комплексы позже. Нам их обещали поставить, когда была угроза от "Орланов". Сейчас россияне атакуют "Шахидами", а что будет весной еще неизвестно.
"Это нужно предусмотреть, и под эти все угрозы доработать американский "Вампир". Их еще американские военные не применяли даже", – заметил Киричевский.
Киричевский о том, в чем особенность "убийц дронов" Vampire: смотрите видео
Доработки сложные
По его словам, дорабатывать эти системы будет американский военно-промышленный комплекс. Это будет сложный процесс, ведь их должны опробовать ВСУ, потом сказать свои пожелания, а это новые доработки, тестирования и испытания. Например, поскольку эта "Гидра" будет наводиться по лазерному лучу, то как минимум нужно дорабатывать оптико-электронную станцию, которая и будет наводить.
Соответственно, она и будет проверять, как эта "Гидра" с управляемой боеголовкой полетит против беспилотника. Придется много настрелять этих ракет, прежде чем вынести вердикт, что "Вампир" готов к боевому применению. Пора отгружать их десятками или сотнями для ВСУ,
– подчеркнул эксперт Defence Express.
Военная помощь Украине: последние новости
- Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес 2 ноября прибыл в Киев. Во время пресс-конференции с Дмитрием Кулебой он объявил о предоставлении военной помощи Украине.
- Вскоре Иран может передать России очередную партию дронов, а также баллистические ракеты. Украине нужно должное оружие, которое позволит защититься от атак.
- Украине нужно усиливать систему ПВО. Воздушные силы ВСУ рассчитывают на разные комплексы, чтобы создать мощную противовоздушную оборону.