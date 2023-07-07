США подтвердили, что рассматривают передачу кассетных боеприпасов: Резников анонсирует "хорошие новости"

В Пентагоне подтвердили, что рассматривают возможность предоставления Украине кассетных боеприпасов. Однако окончательного решения по этому поводу пока нет.

Кассетные боеприпасы позволили бы улучшить эффективность наступательных действий Вооруженных сил Украины. Вероятность их передачи нашему государству прокомментировал представитель Пентагона и бригадный генерал Патрик Райдер.

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Могу сказать, что у нас есть запасы разных видов DPICM, и среди тех, предоставление которых (Украине – 24 Канал) мы обсуждаем, нет более старых DPICM с коэффициентом неразорванных снарядов более 2,35%,

– подчеркнул Райдер.

При этом он добавил, что определенные 155-DPICM миллиметрового калибра несколько десятилетней давности имеют более высокий коэффициент неразорванных снарядов. Так что в США будут тщательно выбирать те снаряды, которые имеют меньшую летальность.

Кассетные боеприпасы производят большое количество мелких элементов, поэтому их считают опасными для гражданского населения. У них высокий процент неразрыва, из-за чего эти боеприпасы могут представлять опасность на многие годы после завершения конфликта. В 2008 году более 120 стран мира подписали договор о запрещении производства, использования и накопления кассетных боеприпасов. Однако Украина, США и Россия к нему не присоединились.

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Резников заинтриговал новостями

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что провел продуктивный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином. Они обсудили текущую ситуацию на фронте, дальнейшие шаги контрнаступательной операции, а также другие актуальные вопросы.

Мы сверили часы перед следующим заседанием в формате Рамштайн, которое состоится вскоре после вильнюсского саммита НАТО. Также мы говорили о новых проектах, связанных с поставкой различных видов боеприпасов. Следите за хорошими новостями,

– подчеркнул Резников.

Отметим, что американские СМИ заявили, что уже на днях США объявят о новом пакете военной помощи для Украины. В нем будут якобы кассетные боеприпасы, о которых Украина уже неоднократно просила.