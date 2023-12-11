США помогут Украине создать силы для сдерживания России в ближайшие годы, – Остин
Источник:Прессслужба Пентагона
Глава Пентагона после встречи с Владимиром Зеленским сделал заявление. Он сказал, что США готовы помогать Украине в борьбе за свободу.
США помогут Украине сформировать силы, которые смогут сдерживать Россию в ближайшие годы. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.
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Расширить боевые успехи Украины
Остин сказал, что они вместе с союзниками намерены помочь Украине закрепить и расширить ее боевые успехи. По его словам, США полны решимости помочь нашему государству в борьбе за защиту своей территории и граждан.
Он сказал, что мы живем во время противоречий.
Мы все должны решить, на чьей стороне мы находимся. Поэтому мы полны решимости помочь Украине в борьбе за защиту своей территории и своих граждан,
– заявил глава Пентагона.
Он также заявил, что США намерены удержать Россию от дальнейшей агрессии. В частности, против стран НАТО и показать всему миру, что США продолжат стоять на защите свободы.
Зеленский встретился с чиновниками США
- Зеленский 11 декабря прибыл в США. В первые часы своего визита украинский лидер провел встречи с Ллойдом Остином и генералом Чарльзом Брауном.
- Он рассказал, что во время встречи обсуждали вызовы по глобальной безопасности. Также говорилось о развитие событий на фронте и дальнейшее украинско-американское сотрудничество в сфере обороны.
- В преддверии встреч в США Зеленский заявил, что убежден, что украинцам удастся побороть паузу в помощи США. Глава государства добавил, что эта битва еще не проиграна.