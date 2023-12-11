США помогут Украине создать силы для сдерживания России в ближайшие годы, – Остин

Глава Пентагона после встречи с Владимиром Зеленским сделал заявление. Он сказал, что США готовы помогать Украине в борьбе за свободу.

США помогут Украине сформировать силы, которые смогут сдерживать Россию в ближайшие годы. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

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Расширить боевые успехи Украины

Остин сказал, что они вместе с союзниками намерены помочь Украине закрепить и расширить ее боевые успехи. По его словам, США полны решимости помочь нашему государству в борьбе за защиту своей территории и граждан.

Он сказал, что мы живем во время противоречий.

Мы все должны решить, на чьей стороне мы находимся. Поэтому мы полны решимости помочь Украине в борьбе за защиту своей территории и своих граждан,

– заявил глава Пентагона.

Он также заявил, что США намерены удержать Россию от дальнейшей агрессии. В частности, против стран НАТО и показать всему миру, что США продолжат стоять на защите свободы.

Зеленский встретился с чиновниками США