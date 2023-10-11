США возглавят коалицию стран, которые помогут Украине развивать Воздушные силы, – Пентагон

11 октября 2023, 19:11
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Глава Пентагона заявил, что США помогут Украине развивать ПС ВСУ. Кроме Соединенных Штатов эту коалицию будут возглавлять еще две страны.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил 11 октября на брифинге в Брюсселе, что США помогут Украине развивать ВВС. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что именно сказал глава Пентагона

Остин заявил, что его страна возглавит коалицию государств, которые помогают Украине в развитии ВС ВСУ.

И я с гордостью объявляю, что Соединенные Штаты снова примут инициативу и помогут возглавить коалицию стран, работающих с Украиной над развитием ее Воздушных сил,
– сказал он.

По его словам, Дания и Нидерланды будут возглавлять эту коалицию вместе с США.

Остин заявил, что Вашингтон будет координировать свою деятельность с Украиной и другими партнерами. США хотят сосредоточиться на "развитии потенциала украинских истребителей F-16".

Выступление главы Пентагона Ллойда Остина: видео Софии Назаренко, 24 Канал
 

 

К слову, на кадрах можно увидеть рядом с главой Пентагона Чарльза Брауна. Этот генерал теперь возглавляет Объединенный комитет начальников штабов США вместо ушедшего в отставку в сентябре Марка Милли.

Ллойд Остин и Чарльз Браун на брифинге / Фото Софии Назаренко, 24 Канал

Глава Пентагона заверил Украину в поддержке со стороны США / Фото Софии Назаренко, 24 Канал

Последние новости об F-16 для Украины

  • Недавно министр обороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила, что ее страна передаст нашему государству несколько истребителей F-16 и поможет украинским пилотам ими овладеть. По ее словам, Украина сможет получить эти самолеты с 2025 года.
  • Как сообщалось ранее, Нидерланды могут передать Украине F-16 в конце 2024 года. Об этом заявил посол Нидерландов при НАТО Тийс ван дер Пласс.
  • Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснял, что сначала украинские пилоты учатся на автотренажерах. Затем они будут летать на F-16 вместе с инструкторами. Только после этого защитникам нашего неба разрешат самостоятельно управлять этими истребителями.

Автор: Софія Назаренко, Петро Залива