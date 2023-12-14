Конгресс США идет на каникулы, не приняв помощь Украине: в Белом доме отреагировали

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон не поддержал предложение о том, чтобы продлить на одну неделю работу обеих палат Конгресса. Теперь парламент США идет на рождественские каникулы, не приняв помощь Украине.

В Администрации президента США возмутились таким решением и считают, что республиканцы не должны возвращаться домой на праздники, когда еще есть важная работа в Конгрессе. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает 24 Канал.

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Жан-Пьер, ссылаясь на слова президента США Джо Байдена, подчеркнула, что американский народ не будет отвращаться от Украины и ее борьбы за "свободу против тирании".

Однако спикер отметила, что решение Джонсона относительно завершения работы Палаты представителей без согласования вопросов границы, без финансирования Израиля и Украины только поощряет потенциальных агрессоров в глобальном масштабе. Ведь за действиями Конгресса США наблюдают как в Москве, так и в Пекине и Тегеране.

Республиканцы из Палаты представителей не должны возвращаться домой на праздники, когда нужно сделать жизненно важные шаги по безопасности Соединенных Штатов и мира,

– подчеркнула она.

Сенат принял оборонный бюджет на 2024 год

Верхняя палата парламента США 13 декабря поддержала закон об оборонной политике. Этот документ содержит рекордные для страны расходы по защите в размере 886 миллиардов долларов США.

В законе также содержатся отдельные положения по Украине. Так, в законе говорится о возможности выделения 300 миллионов долларов США в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

Документ также предусматривает, что президент США сможет предоставлять или сдавать в аренду оборонные изделия Украине, а также другим странам Восточной Европы. В то же время решение о пакете в 61 миллиард долларов Конгресс США так и не принял.