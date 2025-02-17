Китай не может сдержать радости: США сознательно разрушают все устои своей силы

Главная форма трансляции силы Соединенных Штатов Америки и залог их прочности – взаимосвязь с Европой. Впрочем, Дональд Трамп и его команда одномоментно испортили отношения со своими главными союзниками.

Сейчас в Китае праздник, ведь все, на чем базировалось величие Штатов, разрушается новой администрацией Трампа, сказал 24 Каналу политолог Максим Несвитайлов. К слову, Владимир Зеленский не исключает участие Пекина в переговорах по урегулированию войны в Украине, поскольку КНР может предоставить гарантии безопасности.

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Китаю понадобились бы десятилетия, чтобы достичь такого результата

Сейчас Соединенные Штаты Америки направленно и методично пытаются вытеснить Европейский Союз из переговорного процесса. Команда Трампа хочет, чтобы Европа вообще не участвовала в переговорах, что само по себе нонсенс.

Если Европа будет обеспечивать Украине гарантии безопасности и будет главным гарантом того, что договоренности будут соблюдаться, то как может быть, что Европа не будет в переговорном процессе,

– отметил Несвитайлов.

Подход Соединенных Штатов Америки не выглядит очень продуманным и системным. В частности, такой вывод можно сделать из того, что теперь Трамп поручил заниматься налаживанием контактов с Россией и вопросом завершения войны в Украине еще одному специальному представителю Стиву Уиткоффу.

Обратите внимание! По данным СМИ, Уиткофф провел трехчасовую встречу с Владимиром Путиным. Основным вопросом во время их разговора стало освобождение американского учителя Марка Фогеля. Кроме того, во время визита в Москву намекнул на продолжение "дружеских контактов" между Трампом и Путиным.

Китай занимает позицию ожидания. По мнению политолога, после Мюнхенской конференции в Пекине пытались скрыть радость, потому что Вашингтон просто методично разрушают все подвалы своей силы. В то же время Китай приходит туда, где раньше были Штаты, и дают поддержку этим странам, в частности в Латинскую Америку, Колумбию.

Я не знаю, сколько десятилетий и сотен миллиардов долларов должен был бы потратить Китай, чтобы достичь такого результата. Китайского эксперта, который присутствовал на конференции в Мюнхене, в своей статье, настолько пытался скрыть эту радость, но там между строк все читалось,

– сказал Несвитайлов.

Он отметил, что Си Цзиньпин или другие представители Китая никогда не позволяли себе подобную риторику к другим лидерам государств. Пекин работает системно, по сравнению с тем, что сейчас делают Соединенные Штаты Америки, для КНР открываются колоссальные перспективы.

К слову, глава МИД Китая Ван И на встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна поддерживает все усилия, направленные на восстановление мира в Украине и надеется на достижение справедливого соглашения.