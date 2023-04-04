США объявили о новой помощи Украине более чем на 2,5 миллиарда долларов
США объявили о новом пакете военной помощи в Украине. Там и боеприпасы, и отдельный пакет средств ПВО.
4 апреля Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи для Украины. В Пентагоне рассказали, что войдет в этот пакет.
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Что известно о новом пакете помощи от США
В Минобороны выделили больше боеприпасов для HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов, которые Украина использует для самообороны, а также противотанковых систем, стрелкового оружия, транспортных средств тяжелой техники.
Кроме того, мы объявляем о значительном пакете средств противовоздушной обороны, а также артиллерийских и танковых боеприпасов, минометных систем, ракет и противотанковых систем с использованием средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в размере 2,1 миллиарда долларов,
– говорится в сообщении.
Также в помощь традиционно войдет техническое обслуживание на сумму до 500 миллионов долларов.
Боеприпасы, машины, ракеты: список вошедшего в новый пакет
Также Минобороны США предоставили список оружия и боеприпасов, вошедших в новый пакет помощи. Стоит отметить, что там есть и ракетные установки и противотанковые системы:
- Дополнительные патроны для ЗРК Patriot;
- Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 120-мм минометные снаряды;
- 120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;
- 25-мм боеприпасы;
- Ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- Около 400 гранатометов и 200 000 патронов;
- 11 тактических машин для эвакуации техники;
- 61 танкер с тяжелым топливом;
- 10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелой техники;
- контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- Запасные части и другое полевое оборудование.
Тем временем в рамках USAI Министерство обороны США дополнительно предоставит Украине:
- Дополнительные боеприпасы для передовых национальных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
- Девять 30-мм артиллерийских грузовиков противодействия беспилотным авиационным системам;
- 10 мобильных ракетных комплексов c-UAS с лазерной наводкой;
- 3 радара воздушного наблюдения;
- 30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;
- 130-мм и 122-мм артиллерийские снаряды;
- 122-мм реактивные снаряды "Град";
- Ракетные установки и боеприпасы;
- 120-мм и 81-мм минометные системы;
- 120-мм, 81-мм и 60-мм минометные снаряды;
- 120-мм танковые боеприпасы;
- Противотанковые системы Javelin;
- Противотанковые ракеты;
- Высокоточные авиационные боеприпасы;
- Приблизительно 3 600 единиц стрелкового оружия и более 23 000 000 патронов к стрелковому оружию;
- 7 тактических машин для эвакуации техники;
- 8 тяжелых бензовозов и 105 бензовозов;
- Системы бронированных мостов;
- 4 машины тылового обеспечения;
- Грузовики и десять прицепов для перевозки тяжелой техники;
- Защищенное оборудование;
- Терминалы и услуги SATCOM.