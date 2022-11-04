Режиму Кима придет конец, – США предупредили КНДР из-за ядерных угроз

В США предупредили КНДР, что любая ядерная атака против союзников Америки приведет к "концу режима" Ким Чен Ина. Пентагон предупредил Северную Корею всего через несколько часов после того, как КНДР испытала баллистическую ракету.

Глава Пентагона Ллойд Остин провел встречу со своим южнокорейским коллегой Ли Чон Супом. Во время встречи Остин сказал, что любая ядерная атака против США или их союзников недопустима.

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США предупредили КНДР после очередных провокаций

КНДР создает напряжение в регионе, где союзниками США являются Южная Корея и Япония. В США предупредили, что использование нестратегического оружия приведет к концу режима Кима.

Любая ядерная атака против США или их союзников и партнеров, включая использование нестратегического ядерного оружия, неприемлема и приведет к концу режима Кима,

– сказал Остин.

Оба министра заявили, что они озабочены недавними ракетными запусками со стороны КНДР. Остин призвал Северную Корею "прекратить подобную деятельность и начать серьезный диалог".

При этом он подчеркнул, что Пентагон не планирует менять свою позицию в регионе.

КНДР совершила ряд провокаций

В конце октября – начале ноября КНДР прибегла к новым провокациям и угрожает ядерным оружием США и Южной Корее.

28 октября Северная Корея совершила ракетный запуск в направлении Японии. КНДР выпустила две ракеты малой дальности.

2 ноября стало известно, что КНДР выпустила сразу десять баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Это произошло во время совместных воздушных учений США и Южной Кореи.

3 ноября Северная Корея снова запустила баллистические ракеты в направлении Восточного моря. В Японии сработала соответствующая система предупреждения.

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