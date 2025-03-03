США прекратили финансирование новых поставок оружия для Украины, – WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа прекратила финансирование продажи нового оружия Украине и рассматривает возможность замораживания поставок оружия из запасов.

Это угрожает способности Киева вести борьбу против российских войск в критический момент. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, передает 24 Канал.

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Что известно о возможном прекращении помощи

Действующие и бывшие официальные лица США сообщили, что финансирование прекратили из-за заморозки администрацией иностранной помощи. Отмечают, что возможное решение было принято через несколько дней после спора Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете.

Согласно обнародованной информации, напряженная дискуссия между президентами в Белом доме в пятницу, 28 февраля, вызвала опасения в Европе относительно того, что США могут отойти от НАТО. После встречи Дональд Трамп обвинял Владимира Зеленского в продолжении войны.

Собеседники рассказали, что недавно госсекретарь Марко Рубио подписал документ об избавлении Украины от запрета на иностранную помощь, но чиновник Госдепартамента Питер Марокко не направил необходимое письмо в Пентагон, чтобы разрешить поступление помощи в Киев.

Отказ от письма привел к фактическому прекращению новых соглашений по оружию для Украины с использованием системы внешнего военного финансирования США, которым руководит Государственный департамент и оплачивает оружие для некоторых стран,

– пишет WSJ, цитируя американских чиновников.

В то же время, Украина может получать оружие от США благодаря иностранному военному финансированию, которое предоставляет займы и гранты для стран на покупку оружия у американских оборонных компаний. Также Инициатива содействия безопасности Украины, которая позволяет Пентагону покупать оружие для Киева.

Впрочем, пока для этого нет средств. Как сообщили помощник Конгресса и знакомое с этим вопросом, сегодня Белый дом проводит совещание, чтобы рассмотреть вопрос о приостановлении поставок с использованием полномочий об изъятии.