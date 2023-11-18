Нам не нужна помощь во временном бюджете: чего Украине ждать от США

15 ноября в США сенаторы приняли временный бюджет, рассчитанный на 2,5 месяца. Важно, что в нем не идет речь о дополнительной финансовой поддержке Украины и Израиля.

Это не самый плохой сценарий. Но наша страна заинтересована в том, чтобы была помощь на весь следующий год, а не только несколько месяцев. Об этом 24 Каналу подчеркнул политолог Владимир Фесенко.

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Бюджет США

Уже во второй раз в США утверждают временный бюджет, поскольку между чиновниками продолжаются споры по согласованию годового – это сложный процесс. Во временном финансировании, которое будет действовать до февраля 2024, не заложены позиции для помощи Украине и Израилю. В то же время распределены средства на войско, поддержку ветеранов, транспорт, жилищное строительство, энергетику и так далее.

Мы заинтересованы в том, чтобы была проголосована помощь Украине на следующий год в целом. И такой проект есть. Белый дом предлагает. Совместный проект помощи Украине, Израилю и странам Тихоокеанского бассейна. А также усиление безопасности на границе с Мексикой – это общий пакет,

– сказал политолог.

Владимир Фесенко о помощи Украине от США: смотреть видео

Но здесь возникают споры. Республиканцы хотят разделить его на отдельные части каждой стране. Есть шансы, чтобы пакет согласовали в целом на весь год и украинские чиновники будут бороться за это.

"Сейчас собираются конгрессмены и будут рассматривать вопросы. Надо найти компромисс. Это может затянуться. Но в принципе, есть консенсус о предоставлении Украине военной помощи, но могут быть споры по поводу бюджетной и гуманитарной помощи. Здесь есть проблема и придется активно поработать", – добавил Фесенко.

Отметим, что Джо Байден подписал проект временного бюджета. Ранее сообщалось, что Сенат планирует рассматривать пакет помощи Украине. Но начаться этот процесс может не раньше декабря.

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