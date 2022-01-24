США пытаются узнать, перебросила ли Россия ядерное оружие к границе Украины, – СМИ

США осуществляют наблюдательные полеты над территорией Украины. Так Вашингтон хочет узнать, перебросила ли Россия ядерное оружие к нашей границе.

Над Украиной летают разведчики RC-135 Rivet Joint. Они, по данным издания, прослушивают коммуникации российских наземных командиров.

Важно Все под контролем, – Зеленский обратился к украинцам после заседания СНБО

Байден заинтересован в использовании самолетов-шпионов для поиска признаков того, что Россия рассматривает возможность размещения ядерного оружия на границе с Украиной. Российские чиновники уже предупреждали о таком потенциале,

– говорится в сообщении.

Глава Белого дома якобы рассматривает возможность отправить дополнительные самолеты в регион.

В США предполагают, что ядерное оружие России может быть на территории Беларуси

Ранее журналистка Fox News Жакки Генрих, ссылаясь не Госдеп, заявила, что Штаты обеспокоены тем, что Россия стягивает свои войска в Беларусь. В Вашингтоне считают, что Кремль может расположить там ядерное оружие.

Россия может напасть на Украину: последние новости

Это может вас заинтересовать страны НАТО поддерживают Украину:

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.