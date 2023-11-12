США раскритиковали тактику Израиля: как это может повлиять на отношения стран

Энтони Блинкен раскритиковал тактику Израиля относительно ведения наземной операции в Секторе Газа. По словам госсекретаря США, "слишком много палестинцев было убито" и многие пострадали за последнюю неделю.

Впрочем, такие заявления ничего не изменят в отношениях двух стран. По крайней мере ближайшие несколько недель. Такое мнение в разговоре с 24 Каналом предположил политолог Игорь Рейтерович.

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"За несколько недель, если все пойдет так, как планирует ЦАХАЛ, они могут завершить наземную операцию. И тогда исчезнет необходимость выступать с критикой. Если операция не затягивается", – пояснил политолог.

Политика США

По словам Рейтеровича, США оказались в сложной ситуации. Они до сих пор не отработали политику, которая удовлетворила бы их союзников и Израиль. Потому представителям страны приходится выступать с подобными заявлениями.

Игорь Рейтерович о политике США: смотреть видео

Как говорится в сообщениях СМИ, США пытаются оказывать давление на Израиль, поскольку количество жертв, о котором отметил Блинкен, негативно влияет на отношения между арабским миром и Вашингтоном.

Поэтому США, по-видимому, и заинтересованы в том, чтобы эта операция быстрее закончилась и начался процесс мирного урегулирования. Но подавляющее большинство американских политиков (как демократов, так и республиканцев) на стороне Израиля. Они считают его действия адекватными,

– добавил политолог.

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