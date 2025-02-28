После "конструктивных" переговоров в Турции: США и Россия запланировали повторную встречу

США и Россия провели "конструктивные обсуждения" по поводу своих дипломатических миссий во время встречи в Турции в четверг, 27 февраля. Так, известно, что стороны договорились провести следующую встречу "в ближайшее время".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN и официальный отчет на сайте Госдепартамента Соединенных Штатов.

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США и Россия договорились о повторной встрече после переговоров в Стамбуле

В прессрелизе Госдепа указывается, что "Соединенные Штаты выразили обеспокоенность относительно доступа к банковским услугам и контрактным услугам, а также необходимость обеспечения стабильного и устойчивого уровня кадрового обеспечения посольства США в Москве.

Там добавили, что в ходе конструктивных обсуждений обе стороны определили конкретные начальные шаги по стабилизации двусторонних миссий в этих областях.

Заметим, что в Госдепартаменте уточнили, что делегацию США на встрече в Стамбуле возглавляла заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер, а российскую – директор Североатлантического департамента МИДа Александр Дарчиев. Стороны договорились провести повторную встречу.

Заместитель помощника госсекретаря Коултер и посол Дарчиев договорились провести в ближайшем будущем повторную встречу по этим вопросам, дата, место и представительство которой будут определены позже,

– говорится в сообщении Госдепартамента.

Двусторонняя встреча в Стамбуле состоялась после того, США и Россия договорились начать переговоры по этому вопросу после встречи в Саудовской Аравии на прошлой неделе.

В частности, чиновники описали посольство США в Москве, как такое, что находится в затруднительном положении из-за ограничений, введены российским правительством.

"Наше посольство в Москве едва функционирует. Оно буквально едва работает, потому что ему отказано в доступе к банковской системе. Это нужно поправить. Если мы закроем нашу миссию в России, нам придется закрыть их миссию здесь, и тогда мы действительно не будем с ними никакой связи, то ли задержанный американец, или какой-то другой предмет (разговоры– 24 Канал)", – объяснил госсекретарь США Марко Рубио в одном из интервью.

Напомним, что в Стамбуле 27 февраля состоялся новый раунд переговоров между российской и американской делегациями по проблемам работы посольств. Известно, что они продолжались более 6 часов. Как проходили новые переговоры России и США в Стамбуле, читайте в материале 24 Канала.