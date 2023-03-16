США полагают, что Россия нашла некоторые мелкие обломки сбитого беспилотника

После того, как российские Су-27 цинично сбили американский БПЛА MQ-9 Reaper, они еще и заявили, что будут разыскивать его обломки на дне Черного моря. В США полагают, что это уже произошло.

В частности, об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, Россия обнаружила в Черном море обломки сбитого американского разведывательного беспилотника.

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Где мог упасть сбитый дрон

Журналисты CNN сообщают, что Россия достигла места падения американского разведывательного беспилотника в Черном море, примерно в 120 километрах юго-западнее Крыма.

Кстати, Военно-воздушные силы США даже опубликовали графическую карту с приблизительными местами и временем столкновения российского истребителя и беспилотника MQ-9 Reaper и его падения в Черном море.

Карта приблизительного местонахождения сбитого беспилотника Reaper / Фото ВВС США

Однако впоследствии администрация Байдена сделала невозможным получение любой конфиденциальной информации из остатков самолета.

Мы сделали невозможным для них (россиян – 24 Канал) получить разведданные из остатков этого беспилотника,

– заявил Кирби.

Операторы беспилотника приняли меры по удалению чувствительного программного обеспечения беспилотника до того, как он упал в Черное море.

"Все, что осталось… плавающее, вероятно, будет корпусом управления полетом и тому подобными вещами. Вероятно, ничего, что имеет реальную внутреннюю ценность для них с точки зрения реинжиниринга или чего-то подобного россияне не найдут", – добавил Кирби.

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