США следят за военной активностью России у границы с Украиной

В США пристально наблюдают за активностью России у украинской границы. Кроме того, эскалация конфликта на Донбассе вызовет у Вашингтона серьезную обеспокоенность.

В Белом доме следят за деятельностью России. Об этом заявила исполняющая обязанности заместителя руководителя миссии США Элизабет Розенсток-Силлер на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.

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США обеспокоены

По словам Розенсток-Силлер, США поддерживали и поддерживают Украину, а агрессивные действия Кремля будут вызывать у Вашингтона большую обеспокоенность. В частности это касается недавних сообщений о стягивании Россией войск к границе. Однако Белый дом поддерживает деэскалацию конфликта на Донбассе дипломатическим путем.

Нам известно о необычной военной активности России вблизи Украины. Я не могу говорить о российских намерениях, но мы, как всегда, внимательно наблюдаем за регионом. И как мы четко заявляли в прошлом, любые эскалационные или агрессивные действия будут вызывать большую обеспокоенность у Соединенных Штатов. Мы продолжаем поддерживать деэскалацию в регионе и дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины,

– заявила Розенсток-Силлер.

Также американская дипломатка отметила, что в результате конфликта на Донбассе на протяжении почти 8 лет погибли более 13 тысяч человек, десятки тысяч получили ранения, а более 1,5 миллиона человек получили статус внутриперемещенных. Поэтому Розенсток-Силлер призвала Россию прекратить агрессию, выполнять Минские соглашения и вывести свои войска с территории Украины.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной: главное

Журналисты The Washington Post опубликовали материалы, в которых отметили, что Россия вновь наращивает свои войска у границ Украины.

Однако украинская разведка не зафиксировала роста военной активности России у границы. В то же время издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых видно российскую бронетехнику и артиллерию.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал информацию о стягивании войск Россией "сознательной дезинформацией".

В Кремле от информации о наращивании силы у границы также открестились и назвали эту информацию "фейк-кампанией".

На заседании Постоянного совета ОБСЕ представитель Украины Евгений Цымбалюк заявил, что вдоль российско-украинской границы и на временно оккупированных территориях Украины находятся около 90 тысяч военнослужащих России.