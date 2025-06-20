США тайно советовались с Россией по тексту резолюции к годовщине нападения на Украину, – Le Monde

24 февраля Генассамблея ООН голосовала за два проекта резолюции по российско-украинской войне – коллективный, над которым также работала Украина, и американский. Американская версия не содержала обвинений в адрес Кремля и была мягкой в высказываниях.

Впрочем, в ООН отредактировали американскую версию. В частности, слово "конфликт" заменили фразой "российское вторжение в Украину". Из-за этого США не поддержали и собственную резолюцию также, передает 24 Канал.

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За кулисами резолюции по вторжению

Как выяснило французское издание Le Monde, США тайно согласовывали собственный проект документа с российской стороной.

21 февраля между представителями США, Великобритании и Франции в ООН состоялся разговор. Американка Дороти Ши сказала коллегам – французу Николя де Ривьеру и британке Барбаре Вудворд, что США просят Украину отозвать ее проект резолюции и рассчитывают на поддержку собственного со стороны европейцев.

Ривьер спросил у Ши, что именно предусматривает американский проект резолюции. Та ответила: "Мир, а не война". Французский посол на это в шутку спросил: "Это российско-американская инициатива?".

Позже в Великобритании и Франции журналистам подтвердили, что США действительно обсуждали с россиянами свой проект резолюции за спинами европейцев.

Представители страны ЕС провели заседание, на котором решили, что Украина не должна отозвать свой проект резолюции. Также было договорено, что Великобритания будет противостоять США в Совете Безопасности ООН, а Франция – в Генеральной Ассамблее.

В Генассамблее Франция подала в текст американской резолюции такие поправки, которые ее подрывали. Таким образом за украинскую версию проголосовали в оригинальном виде, а американскую поддержали только в измененном. Один из европейских дипломатов, пишет издание, заметил, что США "потерпели фиаско".