США созвали новое заседание Совбеза ООН: в чем причина
Соединенные Штаты Америки созвали заседание Совета Безопасности ООН. На нем планируется обсудить вопрос поставки баллистических ракет КНДР России.
Об этом у сети Х сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Он добавил, что заседание Совбеза ООН состоится 10 января.
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Причиной того, что члены ООН соберутся на заседание Совбеза, стал факт поставки баллистических ракет России из Северной Кореи. США отмечают, что Кремль уже запустил по меньшей мере 1 баллистическую ракету, изготовленную в КНДР.
США информируют, что "имеют новую информацию об оружии, которое Россия получает от третьих стран в поддержку своей цели уничтожить Украину и покорить ее народ". По информации США, недавно Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) передала России пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет.
– говорится в сообщении Кислицы.
Как заявили представители США, 30 декабря 2023 года российские войска запустили как минимум одну из баллистических ракет КНДР по Украине. Кроме того, по данным партнеров, 2 января оккупанты снова запустили несколько баллистических ракет, которые изготовили в Северной Корее, по Украине, в том числе в рамках ночной атаки. США считают, что Россия использует дополнительные ракеты из КНДР, чтобы уничтожить больше гражданской инфраструктуры Украины и "убить украинских мирных жителей".
Снабжение баллистических ракет из-за рубежа для России: что известно
- Журналисты The Wall Street Journal заявили, что Россия получила от Северной Кореи несколько десятков баллистических ракет. Кроме того, в настоящее время Кремль прилагает усилия, чтобы заключить соглашение о покупке нового вооружения у Ирана. Журналисты считают, что если договоренности удастся достичь, то уже весной 2024 года Россия может получить новые ракеты.
- То, что Россия запустила по территории Украины баллистические ракеты из Северной Кореи, подтвердили и в Белом доме. В США пока оценивают последствия, но по предварительным данным известно, что баллистические ракеты, которые получила Россия, могут поражать цели на расстоянии до 900 километров.
- По словам Джона Кирби, КНДР в обмен на баллистические ракеты хочет получить истребители от России, а также ракеты класса "земля – воздух", бронетехнику, средства производства баллистических ракет и ведущие военные технологии.