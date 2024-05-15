США и Украина должны заключить соглашение о гарантиях безопасности: Блинкен раскрыл содержание документа

Соединенные Штаты и Украина хотят заключить соглашение о гарантиях безопасности сроком на 10 лет. Этот документ будет направлен на поддержку украинской безопасности и укрепление военно-промышленного комплекса нашего государства.

Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал в своей речи перед студентами Киевского политехнического института. Он также отметил, что США будут поддерживать Украину вооружением, передает 24 Канал.

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Блинкен рассказал содержание соглашения о безопасности между США и Украиной

Главный американский дипломат отметил, что в соглашении о гарантиях безопасности, рассчитанном на 10 лет, США будут поддерживать украинскую безопасность и оборону по целому спектру военных возможностей. В частности, это будет касаться оказания помощи от ПВО и дронов и до разминирования.

Госсекретарь США подтвердил, что в случае нападения на Украину со стороны России или любого другого агрессора, Соединенные Штаты будут быстро взаимодействовать с украинскими чиновниками, чтобы разработать стратегию защиты от этой угрозы.

Блинкен также сказал, что двустороннее соглашение с Соединенными Штатами направлено на поддержку украинской оборонной промышленности. Документ будет направлен на усиление потенциала Украины в производстве артиллерийских снарядов, систем противовоздушной обороны и других важных видов вооружений.

Украина также готовится подписать соглашения с другими государствами