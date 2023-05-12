США помогут Украине восполнить нехватку оружия, если это необходимо, – Блинкен

США продолжат поддерживать Украину и помогут закрыть нехватку оружия в случае необходимости. И будут склонять к этому другие страны.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также положительно отреагировал на передачу Великобританией Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

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Блинкен подчеркнул, что Вашингтон сотрудничал с более чем 50 странами, чтобы создать коалицию для помощи Украине, и продолжает это делать.

Это процесс, и мы работаем буквально каждый день с украинцами и этой коалицией стран, чтобы убедиться, что у них есть поддержка. Если есть пробелы, если есть недостатки, они нам скажут, и мы приложим все усилия, чтобы их восполнить,

– сказал Блинкен.

Он отметил, что "страны будут помогать в зависимости от собственных возможностей, технологий; в зависимости от того, что наиболее целесообразно".

Таким образом, мы предоставили некоторые уникальные вещи для Украины через этот процесс, – добавил госсекретарь США.

Главное о передаче Storm Shadow

Великобритания предоставила Украине ракеты Storm Shadow. Их дальность удара – более 250 километров. Это оружие имеет усовершенствованную навигационную систему, позволяющую ей быть очень точной.

Аналитики оценивают ракеты Storm Shadow как эффективнее ATACMS. Storm Shadow можно адаптировать под советский самолет, а ATACMS только под Himars. Боевая часть ракеты составляет 450 – 500 килограммов, а у ATACMS 227 килограммов.

Недавно США объявили о новом пакете военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов.