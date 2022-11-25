ЦРУ начало открыто вербовать россиян: Пионтковский оценил идею

Накануне заместитель директора ЦРУ Дэвид Марлоу предложил россиянам, не согласным с путинским режимом, сотрудничать со США. Однако много ли окажется желающих – спрогнозировать сложно.

По мнению российского публициста и оппозиционного политика Андрея Пионтковского, это не самое удачное предложение. Об этом он сказал в стриме, который транслировался на ютубе 24 канала.

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Все сделают ВСУ

Как отмечает оппозиционер, внутри государства-агрессора и в эмиграции есть немало граждан, готовых работать над построением новой России, и для этого им не нужна вербовка со стороны США. По словам Пионтковского, это будет происходить после падения путинского режима, которое вызовут совсем другие люди. Так, 99% работы осуществляют наши героические ВСУ.

У американцев довольно часто бывает такая грубость мышления. Они не могут понять людей, которые борются за свои идеалы, за свою свободу, за свою независимость – как украинский народ,

– замечает оппозиционный политик.

Пионтковский отмечает, что не следует идеализировать американцев. По его мнению, они люди не очень гибкие и тонкие.

"Но нам эти качества не очень нужны. Нам сейчас нужны ATACMS и SCALP от них", – говорит российский публицист.

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