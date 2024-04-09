США передали новое оружие и боеприпасы Украине: их изъяли при перевозке в Йемен

Соединенные Штаты передали Украине новую партию оружия и боеприпасов. Это вооружение изъяли при перевозке к йеменским хуситам.

В Центральном командовании Вооруженных сил США отметили, что это оружие поможет нашему государству защититься от вторжения России. По данным американских военных, боеприпасы и вооружение хуситам должен был передать иранский Корпус стражей исламской революции.

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США передали Украине вооружение, которое изъяли у хуситов

Центральное командование Вооруженных сил США подчеркнули, что 4 апреля 2024 года правительство страны передало украинским вооруженным силам более 5 000 автоматов АК-47, пулеметы, снайперские винтовки, РПГ-7 и более 500 000 патронов калибра 7,62 миллиметра.

Этого количества боеприпасов достаточно, чтобы оснастить стрелковым оружием одну украинскую бригаду,

– говорится в сообщении военных.

В командовании отметили, что правительство США получило право собственности на эти боеприпасы 1 декабря 2023 года в результате гражданского конфискационного иска Министерства юстиции страны к Корпусу стражей исламской революции Ирана.

Эти боеприпасы были конфискованы Центральным командованием США и союзными военно-морскими силами с четырех транзитных судов без гражданства в период с 22 мая 2021 года по 15 февраля 2023 года. По данным американского командования, боеприпасы были переданы от КСИР хуситам в Йемене, что является нарушением Резолюции Совета Безопасности ООН 2216.

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