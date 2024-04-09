США передали новое оружие и боеприпасы Украине: их изъяли при перевозке в Йемен
Соединенные Штаты передали Украине новую партию оружия и боеприпасов. Это вооружение изъяли при перевозке к йеменским хуситам.
В Центральном командовании Вооруженных сил США отметили, что это оружие поможет нашему государству защититься от вторжения России. По данным американских военных, боеприпасы и вооружение хуситам должен был передать иранский Корпус стражей исламской революции.
К теме Есть некоторые хорошие новости, – республиканец о помощи США для Украины
США передали Украине вооружение, которое изъяли у хуситов
Центральное командование Вооруженных сил США подчеркнули, что 4 апреля 2024 года правительство страны передало украинским вооруженным силам более 5 000 автоматов АК-47, пулеметы, снайперские винтовки, РПГ-7 и более 500 000 патронов калибра 7,62 миллиметра.
Этого количества боеприпасов достаточно, чтобы оснастить стрелковым оружием одну украинскую бригаду,
– говорится в сообщении военных.
В командовании отметили, что правительство США получило право собственности на эти боеприпасы 1 декабря 2023 года в результате гражданского конфискационного иска Министерства юстиции страны к Корпусу стражей исламской революции Ирана.
Эти боеприпасы были конфискованы Центральным командованием США и союзными военно-морскими силами с четырех транзитных судов без гражданства в период с 22 мая 2021 года по 15 февраля 2023 года. По данным американского командования, боеприпасы были переданы от КСИР хуситам в Йемене, что является нарушением Резолюции Совета Безопасности ООН 2216.
В Конгрессе США до сих пор споры о помощи Украине
- Журналисты Reuters отметили, что в Палате представителей США продолжаются споры между республиканцами по законопроекту о помощи Украине. Поэтому подобные дискуссии могут привести к тому, что долгожданное решение о финансировании Украины и других союзников американские конгрессмены снова отложат.
- В частности, наиболее "ястребиное" крыло республиканцев требует учесть их требования по мерам на границе с Мексикой. Кроме того, некоторые из представителей партии, кто является ярыми трампистами, угрожают знать спикера Майка Джонсона, если тот не учтет их требования.
- Ранее глава разведки Палаты представителей Майк Тернер сделал заявление, что вопрос выделения помощи нашей стране будет главным на повестке дня после возвращения Конгресса с каникул. То есть предварительно это должно произойти 9 апреля 2024 года.