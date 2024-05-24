США выделили Украине пакет военной помощи на 275 миллионов: что туда войдет

Вашингтон объявил об очередной программе поддержки Украины на сумму 275 миллионов долларов. США планируют передать ВСУ ракеты для HIMARS, снаряды для артиллерии, противотанковое оборудование и другое оружие.

Эта программа является лишь одной из составляющих огромного пакета поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. Соответствующую новость, о которой поговаривали накануне журналисты, объявил в пятницу, 24 мая, государственный секретарь Энтони Блинкен и подтвердил Пентагон.

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Пакет помощи от США

Американская программа поддержки на сумму в 275 миллионов долларов предусматривает предоставление Украине:

ракет для HIMARS;

артиллерийских снарядов 155 и 105 калибров;

минометных 60-миллиметровых снарядов;

ракет трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

противотанковых систем Javelin и AT-4;

высокоточных авиационных боеприпасов;

стрелкового оружия и дополнительных патронов к нему;

подрывных боеприпасов;

противоброневых мин;

тактических автомобилей для восстановления техники;

шлемов, бронежилетов и средств химической, биологической, радиологической и ядерной защиты;

запчастей для технического обслуживания и другого вспомогательного оборудования.

Министерство обороны США, которое также называют Пентагоном, сообщает, что Вашингтон будет в дальнейшем работать вместе с примерно 50 членами НАТО и партнерами.

Мы помогаем, чтобы гарантировать, что отважные защитники Украины получат критические возможности, необходимые для борьбы с российской агрессией.

Как ранее отмечали аналитики и как подтверждает Пентагон, предоставленное оружие изрядно будет полезным для украинских защитников на Харьковском направлении, где Россия от 10 мая пытается наступать.

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Этот пакет является 58 траншем оборудования с августа 2021 года, что Белый дом отправит Украине из инвентарных запасов. В то же время это 5 пакет помощи, который президент США одобрил с момента подписания закона о выделении 61 миллиарда помощи нашему государству.

Следует вспомнить, что 24 апреля президент Байден подписал законопроект о помощи Украине на сумму в почти 61 миллиард долларов. Соответствующая инициатива лежала в Палате представителей США с осени 2023 года и парламентарии не могли прийти к согласию по этому вопросу.

В конце концов, спикер Майк Джонсон от Республиканской партии 20 апреля таки вынес на голосование законопроект. 311 голосов было "за", а вот "против" было 112 голосов. Уже через несколько дней документ одобрил Сенат и президент, что открыло двери к поддержке Украины со стороны США.