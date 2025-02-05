Что ждет Совет ООН по правам человека после выхода из него США

США вышли из Совета ООН по правам человека, что без преувеличения всколыхнуло международное сообщество: институции, медиа, правительства и гражданское общество.

Я попробую максимально просто и без эмоций объяснить последствия выхода США из РПЛ. Об этом заявила Екатерина Рашевская, информирует 24 Канал.

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Какие будут последствия выхода США из Совета ООН по правам человека

1. Приближение к реформированию, как этого органа, так и ООН в целом. Интересно, что перед подписанием указа 4 февраля США пытались найти альтернативные решения, которые, по мнению отдельных высокопоставленных чиновников государства, увеличивали бы потенциал для эффективной деятельности СПЧ и ООН как глобальной организации.

Суть таких предложений не является публичной, однако прослеживается четкое желание целого ряда государств, в том числе и Украины, к выводу ООН из определенного кризиса институционального развития.

2. Сохранение финансирования СПЧ. Хотя существует мнение, что выход США уменьшит объем финансирования программной деятельности и отдельных "расследований" нарушений прав человека со стороны Совета и, например, Независимой комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине, это утверждение является достаточно дискуссионным.

Во-первых, на 60% бюджет Совета формируется в результате добровольных взносов (до 31 января США "забросили" Совету более 2,6 миллиона долларов).

Во-вторых, 40% бюджета поступает из общего бюджета ООН. Так, США, хотя и делают самые большие взносы, однако не являются и не должны быть единственным источником финансирования организации. Более того, по заявлениям ООН, США должны ей 2,8 миллиарда долларов, из которых 1,5 миллиарда приходится на регулярный бюджет (5% из которого – бюджет РПЛ). Эти платежи, в отличие от членства в СПЧ, не являются добровольными.

3. Влияние на авторитет СПЧ ООН. Выход США из СПЧ по бурности реакции, вероятно, превзошел даже председательство Ирана на социальном форуме СПЧ в Женеве (ноябрь 2023 года), членство в Совете Китая, Саудовской Аравии, ДРК, Венесуэлы и других государств, где ситуация с правами человека вызывает глубокую обеспокоенность.

Влияние именно выхода США на авторитет СПЧ, который зарекомендовал себя в течение 2024 года рядом мощных резолюций, отчетов (например, Независимой комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине), обновлением и продлением мандатов как комиссий, так и специальных докладчиков, – неоднозначное.

Важно, что на момент выхода США уже не входили в состав СПЧ на 2025 год. Так же важно обращать большее внимание на то, что делает Совет и какое это имеет значение на ситуацию с правами человека в мире, а не связывать эффективность органа с членством отдельных государств, за исключением случаев, когда такое членство вредит его деятельности.

Может ли одна страна пошатнуть СПЧ

Поэтому, сейчас СПЧ ни самораспустится, ни обанкротится. Увеличится ли нарушение прав человека из-за выхода США? Установить прямые связи будет вряд ли возможно. Важно, что уже несколько лет Независимая комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине отсылает десятки писем России (которую из РПЛ вытурили) для выяснения обстоятельств нарушений прав человека в ходе ее агрессии против Украины, а та – последовательно не отвечает.

И это только о выяснении, а не о предупреждении или остановке нарушений. Я не оправдываю США и не распинаю РПЛ. Просто пытаюсь подвести нас к пониманию цели и инструментов деятельности Совета.

Думаю, что больше всего негатива у нас вызвало то, как и на каком фоне состоялся выход. Появился ряд политизированных аспектов в связи с повторением тезиса об "антиизраильской позиции РПЛ". Сам выход сопровождался прекращением сотрудничества с Агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке, а также с потенциальной модификацией участия США в деятельности ЮНЕСКО.

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В парадигме, как нам кажется, мультилатерализма (только кажется), решение о выходе из РПЛ также выглядит как слишком дерзкое и вредное для всей планеты. Однако, если деятельность органа, действительно, может пошатнуть выход одного из членов (даже если постоянного члена СБ ООН), то, возможно, такой орган действительно пора реформировать? А если такое не происходит, то стоит ли кормить критиков и скептиков, которые вряд ли смогут вообще вспомнить, что такое СПЧ?

Наконец, сегодня главным источником поддержки Совета могут стать наши слаженные действия для поддержки его деятельности: предоставление предложений к резолюциям, отправки "теневых" отчетов, встречи и консультации с ее органами.