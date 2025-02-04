Трамп подписал указы по Ирану и выходу США из Совета ООН по правам человека
Дональд Трамп недавно вернулся в Белый дом и продолжает подписывать важные указы. В частности, некоторые из них касаются Ирана и Совета ООН.
Президент США Дональд Трамп 4 февраля 2025 года подписал указ о выходе его государства из Совета ООН по правам человека. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Что известно о новых указах Трампа
Также Трамп подписал продление прекращения финансирования агентства ООН по оказанию помощи палестинцам UNRWA.
Решение о выходе из Совета ООН по правам человека западные СМИ анонсировали ранее.
Этими решениями президент США не ограничился. Он также подписал то, что он назвал "очень жесткой" директивой о возобновлении своей кампании "максимального давления" на Иран. Больше никаких уточнений относительно этого указа он не предоставлял.
Эти документы он подписал во время мероприятия в Овальном кабинете Белого дома. Эти указы пополнили ряд тех, которые он подписал в первые дни своего президентства.