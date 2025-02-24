США выступили против резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей войну России в Украине

В понедельник, 24 февраля, США официально не поддержали резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, которая осуждает агрессивную войну России в Украине. Вместо этого страна предложила собственный вариант документа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя постоянного представителя США при ООН Дороти Ши во время чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи.

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США не поддержали резолюцию Украины

Дороти Ши заявила, что с начала войны 11 лет назад ООН неоднократно осуждала "грубые нарушения Россией Устава ООН". Многочисленные резолюции Генассамблеи требовали от России вывести ее войска из Украины.

Эти резолюции не остановили войну,

– подчеркнула представительница США.