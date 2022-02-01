США вывозят семьи дипломатов из Беларуси из-за присутствия российских войск

1 февраля 2022 , 09:07
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Источник:

Госдеп США

В Госдепе США призвали своих граждан не ездить в Беларусь. Из страны также вывозят членов семей американских госслужащих. Все из-за увеличения там российских войск.

Соответствующее распоряжение о нежелательности поездок в Беларусь и вывозе госслужащих оттуда в Государственном департаменте США издали 31 января.

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Члены семей дипломатов США выезжают из Беларуси

В связи с усилением тревожной российской военной активности вблизи границы с Украиной, граждане США, которые находятся в Беларуси или планируют путешествовать в нее, должны знать, что ситуация непредсказуема, в регионе повышено напряжение,
– говорится в сообщении.

Кроме того, американцам не советуют ездить в Беларусь из-за "произвольного исполнения законов, риска задержания и потенциальных преследований, направленных именно на иностранцев".

В Госдепе напомнили о "гражданах США, задержанных за якобы связь с оппозиционными партиями и якобы участие в политических демонстрациях". А также о том, что "Беларусь придерживается специальных ограничений о двойном гражданстве США и Беларуси, и может отказаться признать двойное гражданство".

Обратите внимание! Госдеп США 24 января дал разрешение на добровольный выезд государственных служащих США и обязал выехать членов их семей из посольства в Киеве.

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Автор: Наталія Пристанська