Почему США пытаются убедить Зеленского провести переговоры с Путиным: мнение эксперта
Белый дом просит украинское руководство показать открытость переговорам с Россией. Это политическая составляющая, но нам главное, чтобы США продолжали оказывать военную поддержку нашему государству.
Кроме того, соответствующее заявление может быть частично рассчитано на американского внутреннего потребителя. Такое мнение 24 канала высказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.
Кстати У Байдена объяснили, что следует сделать России, чтобы Украина согласилась на переговоры
США, вероятно, хотят, чтобы Зеленский приехал на G-20
Так, в Соединенных Штатах приближаются выборы в Палату представителей. К тому же, бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что планирует баллотироваться на следующих президентских выборах. И эти факторы также нужно учитывать.
Ступак отметил, что, вероятно, визит безопасного советника США Джейка Салливана преследовал цель убедить Владимира Зеленского посетить встречу G-20, которая стартует 15 ноября в Индонезии. По его мнению, участие президента Украины в саммите действительно было бы правильным.
Он (президент Зеленский – 24 канал) должен принять на себя внимание всех средств массовой информации,
– рассказал Ступак.
По его словам, президент Украины должен приехать и подтвердить, что не боится российского диктатора. "Пусть Путин боится Зеленского, а не наоборот", – подчеркнул эксперт.
Ступак прокомментировал заявление США о переговорах с Россией: смотрите видео
Переговоры Украины с Россией: что известно
- Страна-агрессорка постоянно заявляет, что готова сесть за стол переговоров и прекратить огонь, однако на самом деле все заявления Кремля о желании переговоров лживы. Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина готова к справедливому миру , формулу которого мы неоднократно озвучивали.
- Российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский объяснил, что Путин всяческими способами пытается достичь перемирия, чтобы заморозить ситуацию . Ему нужно как-то прекратить наступление ВСУ и поток оружия в Украину.
- Россияне пытаются продвинуть нарративы о переговорах и в сторону США . Ведь не стоит забывать, что Россия воюет "не против Украины". Так, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, мол, Россия хотела бы, чтобы США прислушались к ее обеспокоенности, касающейся гарантий безопасности.
- Владимир Зеленский рассказал, что некоторые мировые лидеры до сих пор хотят склонить его к переговорам с Россией . Однако украинский президент заверил, что он не будет этого делать. Он уже знает, чем закончатся эти переговоры. Россия не скажет ничего такого, чего Украина раньше не слыхала.