Почему США пытаются убедить Зеленского провести переговоры с Путиным: мнение эксперта

Белый дом просит украинское руководство показать открытость переговорам с Россией. Это политическая составляющая, но нам главное, чтобы США продолжали оказывать военную поддержку нашему государству.

Кроме того, соответствующее заявление может быть частично рассчитано на американского внутреннего потребителя. Такое мнение 24 канала высказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

Кстати У Байдена объяснили, что следует сделать России, чтобы Украина согласилась на переговоры

США, вероятно, хотят, чтобы Зеленский приехал на G-20

Так, в Соединенных Штатах приближаются выборы в Палату представителей. К тому же, бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что планирует баллотироваться на следующих президентских выборах. И эти факторы также нужно учитывать.

Ступак отметил, что, вероятно, визит безопасного советника США Джейка Салливана преследовал цель убедить Владимира Зеленского посетить встречу G-20, которая стартует 15 ноября в Индонезии. По его мнению, участие президента Украины в саммите действительно было бы правильным.

Он (президент Зеленский – 24 канал) должен принять на себя внимание всех средств массовой информации,

– рассказал Ступак.

По его словам, президент Украины должен приехать и подтвердить, что не боится российского диктатора. "Пусть Путин боится Зеленского, а не наоборот", – подчеркнул эксперт.

Ступак прокомментировал заявление США о переговорах с Россией: смотрите видео

Переговоры Украины с Россией: что известно