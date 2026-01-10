Задержанные на российском танкере Marinera украинцы – выходцы из Крыма, – Братчук

Американские военные 7 января 2026 года захватили российский танкер Marinera, из-за нарушения санкций. Появилась информация, что на борту судна были украинцы.

Украинское посольство обратилось по этому поводу в Государственный департамент США. Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что теневой флот России и Крым очень связаны.

Кто был на борту российского танкера Marinera?

Украинская сторона стремится получить консульский доступ к украинцам, которых американцы задержали на российском танкере.

По нашей информации, это граждане Украины – выходцы из Крыма. Видите, когда произошла такая ситуация, то они вспомнили, что украинцы,

– сказал Сергей Братчук.

Стоит добавить, что в украинском посольстве подчеркнули, что контролируют ситуацию и держат связь с американцами относительно украинцев на танкере Marinera.

В российских СМИ сообщили, что на борту судна якобы было 20 украинцев, 6 грузин и 2 россиян. Украинская сторона не подтвердила эту информацию.

США захватили российские танкеры: последние новости