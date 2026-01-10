Укр Рус
24 Канал Новости Украины Затримані на російському танкері Marinera українці – вихідці з Криму, – Братчук
10 января, 10:47
2

Задержанные на российском танкере Marinera украинцы – выходцы из Крыма, – Братчук

Дзвенислава Андрусив
Основные тезисы
  • Американские военные захватили российский танкер Marinera за нарушение санкций, на борту которого были украинцы.
  • Украинское посольство обратилось в Госдепартамент США для получения консульского доступа к задержанным украинцам, которые являются выходцами из Крыма.

Американские военные 7 января 2026 года захватили российский танкер Marinera, из-за нарушения санкций. Появилась информация, что на борту судна были украинцы.

Украинское посольство обратилось по этому поводу в Государственный департамент США. Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что теневой флот России и Крым очень связаны.

Смотрите также Массово становятся россиянами: подсанкционные танкеры вышли с новыми флагами

Кто был на борту российского танкера Marinera?

Украинская сторона стремится получить консульский доступ к украинцам, которых американцы задержали на российском танкере.

По нашей информации, это граждане Украины – выходцы из Крыма. Видите, когда произошла такая ситуация, то они вспомнили, что украинцы,
– сказал Сергей Братчук.

Стоит добавить, что в украинском посольстве подчеркнули, что контролируют ситуацию и держат связь с американцами относительно украинцев на танкере Marinera.

В российских СМИ сообщили, что на борту судна якобы было 20 украинцев, 6 грузин и 2 россиян. Украинская сторона не подтвердила эту информацию.

США захватили российские танкеры: последние новости

  • Россия возмутилась из-за захвата США танкера Marinera танкера Marinera, который является частью российского теневого флота. В Кремле утверждают, что это якобы нарушение Конвенции ООН.

  • Американцы, вероятно, будут судить экипаж танкера Marinera, который США недавно взяли под свой контроль. Задержание произошло из-за нарушения американских санкций. Судно ходило под российским флагом.

  • Американская береговая охрана задержала танкер Olina теневого флота России. Известно, что он вышел из Китая. Кроме того, Дональд Трамп подчеркнул, что это судно покинуло Венесуэлу без согласования с США.