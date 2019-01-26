США нанесли авиаудар по Сирии: информация о гибели гражданских подтвердилась

Международная коалиция, возглавляемая США, нанесла авиаудар по сирийской провинции Дейр-эз-Зор – там располагалась база террористов "Исламского государства". В результате погибло 42 человека, среди которых и гражданские.

Жертвами удара стали 13 местных жителей, включая три ребенка, сообщает DW со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

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Целью коалиции были дома, расположенные на сельскохозяйственных угодьях вблизи населенного пункта Багоз. Это последний тайник террористов в провинции Дейр-эз-Зор.

"Этот район является стартовой площадкой для контратак джихадистов", – отметил глава центра мониторинга Рами Абдель Рахман.

У Государственного телевидения Сирии своя версия. Там сообщили, что происшествие произошло в ночь на 23 января. Мол, гибель мирных жителей села Багоз произошла в результате авиаудара международной коалиции по их автомобилям, когда те пытались убежать от террористов "Исламского государства".

В коалиции ситуацию пока не прокомментировали, однако ранее отмечали, что пытаются принимать меры, чтобы избежать жертв среди мирных жителей.

Так США вывели свои войска из Сирии или нет?​

19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что военные его государства победили террористов "Исламского государства" в Сирии. Поэтому глава Белого дома отдал приказ вывести войска США из Сирии. Однако такое решение вызвало недоразумения как на международной арене, так и среди политической элиты США. Пошли отставки. Из-за решения Трампа с должности уволился представитель США в международной коалиции по борьбе с "Исламской государством" Бретт Макгерк. Таким образом он присоединился к министру обороны США Джеймсу Мэттису, который тоже уволился после решения президента.



Тогда Трамп немного изменил свое решение. США оставят часть войск на юге Сирии на неопределенное время после вывода основного контингента. Американцы начали выводить свою технику 11 января 2019 года.