США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась

Міжнародна коаліція, яку очолюють Сполучені Штати, завдала авіаудару по сирійській провінції Дейр-ез-Зор – там розташовувалась база терористів "Ісламської держави". Внаслідок цього загинуло 42 людини, серед яких і цивільні.

Жертвами удару стали 13 місцевих мешканців, включно з трьома дітьми, повідомляє DW з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

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Ціллю коаліції були будинки, розташовані на сільськогосподарських угіддях поблизу населеного пункту Багоз. Це останній сховок терористів у провінції Дейр-ез-Зор.

"Цей район є стартовим майданчиком для контратак джихадистів", – зазначив голова центру моніторингу Рамі Абдель Рахман.

У Державного телебачення Сирії своя версія. Там повідомили, що подія сталась у ніч проти 23 січня. Мовляв, загибель мирних жителів села Багоз сталась внаслідок авіаудару міжнародної коаліції по їх автомобілях, коли ті намагалися втекти від терористів "Ісламської держави".

У коаліції ситуацію поки не прокоментували, проте раніше наголошували, що намагаються вживати заходів, аби уникнути жертв серед мирних жителів.

То США вивели свої війська з Сирії чи ні?19 грудня 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив, що військові його держави перемогли терористів "Ісламської держави" в Сирії. Тож голова Білого дому віддав наказ вивести війська США з Сирії. Проте таке рішення викликало непорозуміння як на міжнародній арені, так і серед політичної еліти Сполучених Штатів. Пішли відставки. Через рішення Трампа з посади звільнився представник США у міжнародній коаліції щодо боротьби з "Ісламською державою" Бретт Макгерк. Таким чином він приєднався до міністра оборони США Джеймса Меттіса, який теж звільнився після рішення президента.



Тоді Трамп трохи змінив своє рішення. США залишать частину військ на півдні Сирії на невизначений час після виведення основного контингенту. Американці почали виводити свою техніку 11 січня 2019 року.