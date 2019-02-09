США отправляет гуманитарную помощь Венесуэле: у Мадуро называют жест подкупом к измене

У венесуэльского диктатора Николаса Мадуро считают, что гуманитарная помощь, которую стране отправляют США и ряд других государств, является ничем иным, как подкупом граждан и призывом к измене.

24 канал писал, что многие страны мира откликнулись и оказали гуманитарную помощь Венесуэле, страдающей от чрезмерной инфляции и нищеты, но тамошний авторитарный лидер Николас Мадуро заблокировал границу.

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Слова помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что военные Венесуэлы могли бы обеспечить доставку гуманитарной помощи из-за рубежа, представляют открытое поощрение предательства. Об этом написал в своем Twitter министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

Еще больше подтверждений этой новой формы государственного переворота, в которой Вашингтон не прячется за спинами, а находится в первой линии атаки, поощряя к измене и отдавая приказы подчиненной ему оппозиции,

– написал он.

Так, Джон Болтон в своем Twitter выразил надежду, что военные Венесуэлы позволят жителям страны получить американскую гуманитарную помощь.

The US is moving quickly to bring humanitarian aid to Venezuela’s doorstep to help the people and their new government – led by Juan Guaido. Hope to see the people of Venezuela, and members of its military, peacefully coming together to allow this aid into Venezuela. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 8 лютого 2019 р.

До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны выехало почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.

Что происходит в Венесуэле?