США отправляет гуманитарную помощь Венесуэле: у Мадуро называют жест подкупом к измене
У венесуэльского диктатора Николаса Мадуро считают, что гуманитарная помощь, которую стране отправляют США и ряд других государств, является ничем иным, как подкупом граждан и призывом к измене.
24 канал писал, что многие страны мира откликнулись и оказали гуманитарную помощь Венесуэле, страдающей от чрезмерной инфляции и нищеты, но тамошний авторитарный лидер Николас Мадуро заблокировал границу.
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Слова помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что военные Венесуэлы могли бы обеспечить доставку гуманитарной помощи из-за рубежа, представляют открытое поощрение предательства. Об этом написал в своем Twitter министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.
Еще больше подтверждений этой новой формы государственного переворота, в которой Вашингтон не прячется за спинами, а находится в первой линии атаки, поощряя к измене и отдавая приказы подчиненной ему оппозиции,
– написал он.
Так, Джон Болтон в своем Twitter выразил надежду, что военные Венесуэлы позволят жителям страны получить американскую гуманитарную помощь.
До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны выехало почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.
Что происходит в Венесуэле?
- Тысячи людей 23 января 2019 года вышли на протест с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро.
- Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны, о поддержке заявили оппозиционеру немало стран мира.
- Диктатора Мадуро поддерживают глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.
- Правоохранительные органы подтвердили 24 каналу, что на подмогу Мадуро приехали наемники "Вагнера", в России все отрицают.
- В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибло по меньшей мере 40 человек, задержали примерно 900 активистов, среди них – 80 детей.
- 26 января Франция и Испания заявили, что выдвигают ультиматум Мадуро: они требуют в течение восьми дней объявить выборы в Венесуэле.
- 3 февраля Трамп заявил о возможности военного вмешательства в Венесуэлу.
- Впоследствии ряд стран направили гуманитарную помощь стране, однако диктатор Мадуро закрыл границы Венесуэлы.