Протесты в Венесуэле: как фиаско Николаса Мадуро испортило планы Путина

Протесты в Венесуэле и появление временного президента Хуана Гуайдо фактически испортило планы России. Известно, что Венесуэла во главе с диктатором Николасом Мадурой выполняла прихоти Кремля. Например, голосовали в ООН против важных резолюций и признавали оккупированные территории. Однако после поражения Мадуро система российских квазиреспублик начинает разваливаться.

Что происходит в Венесуэле

Напомним, что 23 января тысячи людей вышли на протест с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны, его поддержали многие страны мира.

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Правоохранительные органы подтвердили 24 каналу, что на подмогу Мадуро приехали наемники "Вагнера", в России все отрицают. В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибли по меньшей мере 40 человек, задержали примерно 900 активистов, среди них – 80 детей.



Протесты в Венесуэле

К слову, в 2008 году при содействии Кремля Абхазия и Южная Осетия провозгласили свою независимость от Грузии. Тогда же их поддержали российские сателлиты – Никарагуа, Науру и тогдашний глава Венесуэлы Уго Чавес. Николас Мадуро также выразил свою поддержку самопровозглашенным республикам. За шесть лет при власти не один раз принимал Путина в своей столице и сам летал к нему.



Владимир Путин и Николас Мадуро

Как Николас Мадуро пришел к власти

В мае 2018 года Мадуро снова победил на выборах. Тогда голосовать пришли чуть менее трети граждан, а Конституционная ассамблея – карманный клон парламента – отстранила от гонок представителей оппозиции. Венесуэльцы вышли на улицы с акциями протеста против Мадуро.

Европа и Соединенные Штаты результаты тоже не признали. Зато России они понравились. Вскоре Мадуро поддержали ее союзники: Китай, Иран, Сирия, Турция и соседи Венесуэлы по континенту Мексика, Никарагуа, Боливия, Куба. Эти страны тоже в орбите интересов Кремля.

Представление России о том, что она может быть такой, как Советский Союз, чтобы вновь вернуться к условно биполярному миру. Я так понимаю, в Кремле об этом мечтают,

– сказал политолог Виталий Бала.

Почему России важно контролировать Венесуэлу

– Россия рассчитывает на Венесуэлу, это ее сфера влияния в Латинской Америке, прямо под боком у США.

– Венесуэла блокирует вредные для России резолюции в ООН, признает квазигосударства.

– Это крупнейший покупатель оружия и нефтяная бочка для главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Временный президент Хуан Гуйадо заявил, что не признает самопровозглашенные Абхазию и Южную Осетию. Впрочем, если военные поддержат Гуйадо, то Россия может ввести своих "зеленых человечков". Политолог добавил, что РФ может кроме наемников, направить туда кубинцев с Кубы.

Как венесуэльцы относятся к ситуации в стране

Сами же венесуэльцы сравнивали свои протесты с украинским Майданом, а Мадуро – с беглецом и экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Стоит отметить, что в Кремле это могут использовать в свою пользу. Мол, так называемые референдумы 2014 года в украинском Крыму и на Донбассе на Западе не признали. А значит РФ может обвинить их в двойных стандартах.

Теперь дело за пропагандой. А она с советских времен в России не изменилась. О поражении в Венесуэле не будут говорить на телевидении – значит, его просто не было.

КАК МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО РЕАГИРУЕТ НА КРИЗИС В ВЕНЕСУЭЛЕ