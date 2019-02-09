Протести у Венесуелі: як фіаско Ніколаса Мадуро зіпсувало плани Путіна

Протести у Венесуелі і поява тимчасового президента Хуана Гуайдо фактично зіпсувала плани Росії. Відомо, що Венесуела на чолі з диктатором Ніколасом Мадурою виконували забаганки Кремля. Наприклад, голосували в ООН проти шкідливих резолюцій і визнавали окуповані території. Проте після поразку Мадуро система російських квазіреспублік починає розвалюватись.

Що відбувається у Венесуелі

Нагадаємо, що 23 січня тисячі людей вийшли на протест із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро. Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни, його підтримали чимало країн світу.

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Правоохоронні органи підтвердили 24 каналу, що на підмогу Мадуро приїхали найманці "Вагнера", у Росії все заперечують. В ході протестів і сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 40 людей, затримали приблизно 900 активістів, серед них – 80 дітей.



Протести у Венесуелі

До слова, у 2008 році за сприянням Кремля Абхазія і Південна Осетія проголосили свою незалежність від Грузії. Тоді ж їх підтримали російські сателіти – Нікарагуа, Науру і тодішній очільник Венесуели Уго Чавес. Ніколас Мадуро також висловив свою підтримку самопроголошеним республікам. За шість років при владі не один раз приймав Путіна у своїй столиці й сам літав до нього.



Володимир Путін та Ніколас Мадуро

Як Ніколас Мадуро прийшов до влади

У травні 2018 року Мадуро знову переміг на виборах. Тоді голосувати прийшли трохи менше третини громадян, а Конституційна асамблея – кишеньковий клон парламенту – усунула від перегонів представників опозиції. Венесуельці вийшли на вулиці з акціями протесту проти Мадуро.

Європа і Сполучені Штати результатів теж не визнали. Зате Росії вони сподобалися. Невдовзі Мадуро підтримали її й союзники: Китай, Іран, Сирія, Туреччина та сусіди Венесуели по континенту Мексика, Нікарагуа, Болівія, Куба. Ці країни теж в орбіті інтересів Кремля.

Уявлення Росії про те, що вона може бути такою, як Радянський Союз, щоб знов повернутися до умовно біполярного світу. Я так розумію, у Кремлі про це мріють,

– сказав політолог Віталій Бала.

Чому Росії важливо контролювати Венесуелу

– Росія розраховує на Венесуелу, це її сфера впливу у Латинській Америці, просто під боком у США.

– Венесуела блокує шкідливі для Росії резолюції в ООН, визнає квазідержави.

– Це найбільший покупець зброї та нафтова бочка для голови "Роснафти" Ігоря Сечина.

Тимчасовий президент Хуан Гуйадо заявив, що не визнає самопроголошені Абхазію та Південну Осетію. Втім, якщо ж військові підтримають Гуйадо, то Росія може ввести своїх "зелених чоловічків". Політолог додав, що РФ може крім найманців, направити туди кубинців з Куби.

Як венесуельці ставляться до ситуації в країні

Самі ж венесуельці порівнювали свої протести з українським Майданом, а Мадуро – з утікачем та екс-президентом України Віктором Януковичем.

Варто зазначити, що у Кремлі це можуть використати на свою користь. Мовляв, так звані референдуми 2014 року в українському Криму та на Донбасі на Заході не визнали. А відтак РФ може звинуватити їх у подвійних стандартах.

Тепер справа за пропагандою. А вона з радянських часів у Росії не змінилася. Про поразку у Венесуелі не говоритимуть на телебаченні – значить, її просто не було.