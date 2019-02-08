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      Криза у Венесуелі: Мадуро не впускає в країну гуманітарну допомогу

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      Чимало країн світу відгукнулись і надали гуманітарну допомогу Венесуелі, яка потерпає від надмірної інфляції та злиднів, але тамтешній авторитарний лідер Ніколас Мадуро заблокував кордон.

      Що відбувається у Венесуелі?

      Тисячі людей 23 січня 2019 року вийшли на протест із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро. Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни, про підтримку опозиціонеру заявили чимало країн світу. 

      Про яскраві паралелі між Мадуро та Януковичем – читайте у матеріалі 24 каналу

      Правоохоронні органи підтвердили 24 каналу, що на підмогу Мадуро приїхали найманці "Вагнера", у Росії все заперечують

      Протести у Венесуелі
      Протести у Венесуелі

      В ході протестів і сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 40 людей, затримали приблизно 900 активістів, серед них – 80 дітей.

      Яка ситуація на кордоні з Колумбією

      Раніше венесуельці безперешкодно ходили до сусідньої Колумбії за продуктами. Та тепер на кордоні із сусідньою країною – затишшя. 

      Натомість, тепер там з'явилися дві вантажівки та цистерна, які повністю перегородили дорогу. Так венесуельський диктатор Ніколас Мадуро вирішив боротись з гуманітарною допомогою.

      Кордон Венесуели з Колумбією
      Кордон Венесуели з Колумбією

      Чергують на кордоні і військові: аби не пропустити вантаж та не дати змоги жителям перейти до Колумбії, щоб отримати його.

      Наша економіка зростає, ми не збираємось займатись жебрацтвом. Ми можемо зробити все власним виробничим потенціалом. Ви ж не хочете, щоб наша країна стала колонією жебраків?
      – заявив напередодні венесуельський диктатор.

      До якого стану Мадуро довів Венесуелу

      Та про яке економічне зростання говорив Мадуро не зрозуміло. Адже в МВФ запевнили, що інфляція у Венесуелі лише за 2018 рік склала 1000%. Тож сьогодні жителі цієї чи не найбагатшої на нафту та золото у всьому південноамериканському регіоні країні живуть у злиднях. 

      Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. Ще скрутніше тим, хто живе лише надією та прикутий до ліжка, бо у лікарнях не вистачає ліків та терапії.

      Криза у Венесуелі
      Через відсутність ліків венесуельцю Жозе довелося відкласти операцію 

      "Графік діалізу скорочують до трьох годин на добу, бо немає змоги заплатити технікам за обслуговування апаратів. А ще є проблема з препаратами, вони просто не доходять до лікарень", – розповіла місцева мешканка Анахіс.

      З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.

      Що заявив лідер опозиції

      Тимчасовий президент Хуан Гуайдо вважає, що у всьому винна авторитарна влада, яка грабує жителів.

      Ми не дозволимо адміністрації Мадуро продовжувати грабувати венесуельський народ. Тому дуже важливо зупинити узурпацію,
      – наголосив він.

      Канада, наприклад, вже готова виділити 53 мільйони доларів на підтримку Венесуели. Тож чому авторитарна влада країни блокує допомогу світу, коли люди живуть у злиднях, не розуміють у жодній демократичній країні. 

      РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА КРИЗУ У ВЕНЕСУЕЛІ
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      Теги: Новини України Венесуела Протести
      Джерело: 24 канал
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