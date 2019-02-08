Кризис в Венесуэле: Мадуро не впускает в страну гуманитарную помощь

Многие страны мира откликнулись и оказали гуманитарную помощь этой стране, но тамошний авторитарный лидер Николас Мадуро заблокировал границу.

Что происходит в Венесуэле?

Тысячи людей 23 января 2019 года вышли на протест с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны, о поддержке заявили оппозиционеру немало стран мира.

О ярких параллелях между Мадуро и Януковичем – читайте в материале 24 канала

Правоохранительные органы подтвердили 24 каналу, что на подмогу Мадуро приехали наемники "Вагнера", в России все отрицают.



Протесты в Венесуэле

В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибли по меньшей мере 40 человек, задержали примерно 900 активистов, среди них – 80 детей.

Какова ситуация на границе с Колумбией

Ранее венесуэльцы беспрепятственно ходили в соседнюю Колумбию за продуктами. И теперь на границе с соседней страной – затишье.

Зато теперь там появились два грузовика и цистерна, которые полностью перегородили дорогу. Так венесуэльский диктатор Николас Мадуро решил бороться с гуманитарной помощью.



Граница Венесуэлы с Колумбией

Дежурят на границе и военные: чтобы не упустить груз и не дать возможности жителям перейти в Колумбию, чтобы получить его.

Наша экономика растет, мы не собираемся заниматься попрошайничеством. Мы можем сделать все собственным производственным потенциалом. Вы же не хотите, чтобы наша страна стала колонией нищих?

– заявил накануне венесуэльский диктатор.

До какого состояния Мадуро довел Венесуэлу

И о каком экономическом росте говорил Мадуро не понятно. Ведь в МВФ заверили, что инфляция в Венесуэле только за 2018 год составила 1000%. Поэтому сегодня жители этой не самой богатой нефтю и золотом во всем южноамериканском регионе стране живут в нищете.

Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Еще труднее тем, кто живет только надеждой и прикован к кровати, потому что в больницах не хватает лекарств и терапии.



Из-за отсутствия лекарств венесуэльцу Жозе пришлось отложить операцию

"График диализа сокращают до трех часов в сутки, потому что нет возможности заплатить техникам по обслуживанию аппаратов. А еще есть проблема с препаратами, они просто не доходят до больниц", – рассказала местная жительница Анахис.

Из страны выехало почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.

Что заявил лидер оппозиции

Временный президент Хуан Гуайдо считает, что во всем виновата авторитарная власть, которая грабит жителей.

Мы не позволим администрации Мадуро продолжать грабить венесуэльский народ. Поэтому очень важно остановить узурпацию,

– подчеркнул он.

Канада, например, уже готова выделить 53 миллиона долларов на поддержку Венесуэлы. Так почему авторитарная власть страны блокирует помощь мира, когда люди живут в нищете, не понимают ни в одной демократической стране.