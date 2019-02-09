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      США відправляє гуманітарну допомогу Венесуелі: у Мадуро називають жест підкупом до зради

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      У Колумбії збирають гуманітарну допомогу Венесуелі
      У Колумбії збирають гуманітарну допомогу Венесуелі / Getty images

      У венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро вважають, що гуманітарна допомога, яку країні відправляють США та низка інших держав, є нічим іншим, як підкупом громадян та закликом до зради.

      24 канал писав, що чимало країн світу відгукнулись і надали гуманітарну допомогу Венесуелі, яка потерпає від надмірної інфляції та злиднів, але тамтешній авторитарний лідер Ніколас Мадуро заблокував кордон.

      Читайте також: Протести у Венесуелі: як фіаско Ніколаса Мадуро зіпсувало плани Путіна

      Слова помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона про те, що військові Венесуели могли б забезпечити доставку гуманітарної допомоги з-за кордону, представляють відкрите заохочення до зради. Про це написав у своєму Twitter міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса.

      Ще більше підтверджень цієї нової форми державного перевороту, в якій Вашингтон не ховається за спинами, а перебуває у першій лінії атаки, заохочуючи до зради і віддаючи накази підпорядкованій йому опозиції,
      – написав він.

      Так, до цього Джон Болтон у своєму Twitter висловив надію, що військові Венесуели дозволять жителям країни отримати американську гуманітарну допомогу.

      До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків. Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.

      Що відбувається у Венесуелі?

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      Теги: Новини політики Венесуела Новини США
      Джерело: 24 Канал
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