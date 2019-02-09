США відправляє гуманітарну допомогу Венесуелі: у Мадуро називають жест підкупом до зради
У венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро вважають, що гуманітарна допомога, яку країні відправляють США та низка інших держав, є нічим іншим, як підкупом громадян та закликом до зради.
24 канал писав, що чимало країн світу відгукнулись і надали гуманітарну допомогу Венесуелі, яка потерпає від надмірної інфляції та злиднів, але тамтешній авторитарний лідер Ніколас Мадуро заблокував кордон.
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Слова помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона про те, що військові Венесуели могли б забезпечити доставку гуманітарної допомоги з-за кордону, представляють відкрите заохочення до зради. Про це написав у своєму Twitter міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса.
Ще більше підтверджень цієї нової форми державного перевороту, в якій Вашингтон не ховається за спинами, а перебуває у першій лінії атаки, заохочуючи до зради і віддаючи накази підпорядкованій йому опозиції,
– написав він.
Так, до цього Джон Болтон у своєму Twitter висловив надію, що військові Венесуели дозволять жителям країни отримати американську гуманітарну допомогу.
До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків. Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.
Що відбувається у Венесуелі?
- Тисячі людей 23 січня 2019 року вийшли на протест із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро.
- Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни, про підтримку опозиціонеру заявили чимало країн світу.
- Диктатора Мадуро підтримують очільник Кремля Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко.
- Правоохоронні органи підтвердили 24 каналу, що на підмогу Мадуро приїхали найманці "Вагнера", у Росії все заперечують.
- В ході протестів і сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 40 людей, затримали приблизно 900 активістів, серед них – 80 дітей.
- 26 січня Франція та Іспанія заявили, що висувають ультиматум Мадуро: вони вимагають впродовж восьми днів оголосити вибори у Венесуелі.
- 3 лютого Трамп заявив про можливість військового втручання у Венесуелу.
- Згодом низка країн направила гуманітарну допомогу країні, проте диктатор Мадуро закрив кордони Венесуели.