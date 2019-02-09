США відправляє гуманітарну допомогу Венесуелі: у Мадуро називають жест підкупом до зради

У венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро вважають, що гуманітарна допомога, яку країні відправляють США та низка інших держав, є нічим іншим, як підкупом громадян та закликом до зради.

24 канал писав, що чимало країн світу відгукнулись і надали гуманітарну допомогу Венесуелі, яка потерпає від надмірної інфляції та злиднів, але тамтешній авторитарний лідер Ніколас Мадуро заблокував кордон.

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Слова помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона про те, що військові Венесуели могли б забезпечити доставку гуманітарної допомоги з-за кордону, представляють відкрите заохочення до зради. Про це написав у своєму Twitter міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса.

Ще більше підтверджень цієї нової форми державного перевороту, в якій Вашингтон не ховається за спинами, а перебуває у першій лінії атаки, заохочуючи до зради і віддаючи накази підпорядкованій йому опозиції,

– написав він.

Так, до цього Джон Болтон у своєму Twitter висловив надію, що військові Венесуели дозволять жителям країни отримати американську гуманітарну допомогу.

The US is moving quickly to bring humanitarian aid to Venezuela’s doorstep to help the people and their new government – led by Juan Guaido. Hope to see the people of Venezuela, and members of its military, peacefully coming together to allow this aid into Venezuela. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 8 лютого 2019 р.

До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків. Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.

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