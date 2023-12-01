"12 единиц живой силы": в ССО рассказали о ликвидации оккупантов на Авдеевском направлении
1 декабря 2023, 11:55Читати новину українською
Источник:ССО ВСУ
Оккупанты не оставляют попыток наступления на Авдеевском направлении. Снайперы Сил специальных операций ВСУ мощно ликвидировали российских захватчиков.
В настоящее время ССО работают на самых сложных участках фронта. Одним из них является именно Авдеевское направление.
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Успехи на Авдеевском направлении
Там только за час снайперы ССО уничтожили 12 единиц живой силы противника. Еще трое оккупантов, которые пытались подойти к позициям украинских военных, получили ранения,
– говорится в сообщении.
По словам пресс-службы ССО, снайперские пары работали на дистанции от 920 до 1170 метров.
Ситуация возле Авдеевки: последние новости
- В зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" отразили 23 атаки российских захватчиков, как отметили в Генштабе ВСУ. Россияне продолжают свои попытки оцепить город.
- Наступление россиян идет почти по всему периметру обороны Авдеевского гарнизона. В районе Авдеевки преимущественно проходят ближние бои на дальности 2 – 3 километра.
- В последние недели оккупанты активизировались в промышленной зоне с целью захватить Авдеевский коксохимический завод. Россияне используют авиацию и средства радиоэлектронной борьбы, чтобы уничтожать украинские беспилотники. Впрочем, сейчас предприятие контролирует командование Вооруженных сил Украины.
- Украинские военные противостоят вражеским атакам на Авдеевском направлении. Из-за боев на территории завода вероятной может быть угроза техногенной катастрофы в регионе.