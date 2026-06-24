ССО нанесли удар по двум ключевым заводам противника вблизи Оренбурга

Силы специальных операций нанесли deep strike по территории России. Под ударом оказались два завода под Оренбургом – — газоперерабатывающий и гелиевый.

Об этом 24 июня сообщили ССО и Генштаб ВСУ.

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Какие детали спецоперации у Оренбурга?

Подразделения ССО поразили нанесшие удары по заводам во взаимодействии с подпольным движением на территории России "Черная искра". Отмечается, что заводы формируют единый промышленный комплекс и расположены в более чем 1200 километрах от Украины.

На территории предприятий зафиксирован пожар. Масштабы ущерба уточняются,

– добавили военные.

Оренбургский ГПЗ был введен в эксплуатацию в 1974 году и является одним из самых крупных газоперерабатывающих комплексов в России и газохимических в мире. Его мощность составляет 45 миллиарда кубометров газа в год. На предприятие приходится 60% газа, перерабатываемого "Газпромом переработкой".

В то же время, гелиевый завод производит гелий и этан, которые используются в жидкотопливных двигателях ракет и системах наведения, а также в синтезе спецпластиков, кабельной изоляции для авиации и ключевых пластификаторов для твердых ракетных топлив и порохов.

К слову, СБУ нанесла удары по российским системам противовоздушной обороны, а также военным аэродромам "Саки" и "Гвардейское" в оккупированном Крыму. В результате ударов повреждены четыре ангара для хранения авиационной техники и несколько ЗРК.