"Призраки работают": ССО показали уничтожение десятка окупантов в окрестностях Бахмута
Источник:Силы специальных операций ВСУ
Наши Силы специальных операций показали, как ночью уничтожают врагов. На видео видно, как наши военные успешно отрабатывают по живой силе россиян.
Только за одну ночь в окрестностях Бахмута российские захватчики потеряли 10 бойцов. Стоит отметить, что наши бойцы Нацгвардии за прошедшие сутки сбили российский дрон.
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Как наши бойцы мощно ликвидировали врага
В окрестностях города Бахмут оккупант за одну ночь потерял 10 бойцов. Призраки работают. Каждый рассвет приближает Победу,
– отметили в Силах специальных операций ВСУ.
Как наши Силы специальных операций успешно ликвидируют врага: смотрите видео
Следует отметить, что у оккупантов на фронте огромные потери. Так, только за минувшие сутки Вооруженные Силы Украины минули 620 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения враг потерял в Украине 193 тысяч 210 единиц личного состава.
Не менее поражают потери врагов и в технике. Так, с 24 февраля 2022 года враг потерял:
- танков – 3710 (+3);
- боевых бронированных машин – 7224 (+8);
- артиллерийских систем – 2 978 (+16);
- РСЗО – 550 (+3);
- средств ПВО – 304;
- самолетов – 308;
- вертолетов – 294;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2540 (+17);
- крылатых ракет – 947;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5916 (+30);
- специальной техники – 373 (+3).
Актуальные потери врага по состоянию на 5 мая 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ