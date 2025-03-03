У Трампа сравнили Зеленского с "бывшей" и намекнули, что хотят от него "избавиться"

В Белом доме не прекращают комментировать ссору Зеленского и Трампа. Майк Волц подчеркнул, что в США хотят замены украинского президента.

Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" еще до их публичной ссоры в Овальном кабинете. После этого, чтобы сделать возможной встречу в Вашингтона, глава США притворился, что не помнит, как оскорблял украинского лидера. Теперь после скандала перед камерами в администрации Трампа снова взялись за нарратив о необходимости замены президента Украины, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также Путин хочет встретиться с Трампом раньше после ссоры того с Зеленским, – CNN

Волц прибегнул к уличной дипломатии

В интервью Breitbart News, 1 марта, советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолц сравнил Владимира Зеленского на встрече в Овальном кабинете с "бывшей девушкой, которая хочет спорить обо всем, что вы сказали девять лет назад, вместо того, чтобы двигать отношения вперед".

Позже в эфире CNN Волц заявил, что США нужен украинский лидер, который сможет обеспечить мир с Россией. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, комментируя сорванные переговоры в Овальном кабинете, тоже повторил тезис о том, что или Зеленский должен изменить поведение и вернуться за стол переговоров, или кто-то другой должен возглавить Украину и это сделать.

К слову, президент Зеленский прокомментировал призывы уйти в отставку. Глава государства заявил, что согласится на это, если Украину возьмут в НАТО.