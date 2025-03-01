В сети распространили видео, где Джей Ди Вэнс выражает свое истинное отношение к Украине

Встреча Трампа и Зеленского в Овальном доме провалилась. Значительную роль в сорванных переговорах сыграл вице-президент США Джей Ди Вэнс, который вмешивался в разговор со своими острыми комментариями.

Администрация Трампа неоднократно распространяла дезинформацию о ситуации в Украине, в частности о том, что "Украина разрушена, солдаты сбежали, а президент – диктатор". Именно это, по словам Зеленского, и послужило причиной публичной ссоры между ним, Трампом и Джей Ди Вэнсом, передает 24 Канал.

Смотрите также Зеленский объяснил свою позицию и отношения с Трампом после сорванной встречи в Белом доме

Вэнс заявил, что ему плевать на Украину

Особую роль в словесной перепалке президентов сыграл вице-президент Джей Ди Вэнс. Украинский лидер всего лишь пытался объяснить партнерам, что режим прекращения огня сам по себе не сработает, нужны действенные гарантии. В ответ Вэнс обвинил его в неблагодарности и неуважении к США.

Отдельное внимание привлек фрагмент встречи, где Владимир Зеленский спрашивает Вэнса, бывал ли он в Украине, знает ли он, что там происходит на самом деле. Вице-президент США отметил, что не был в Украине, но он "просматривает сторис". На видео видно, что глава нашего государства в шоке от такого беспечного ответа американца.

Вэнс разозлил Зеленского: смотрите видео

На фоне скандальной встречи в Белом доме пользователи сети поспешили разоблачить лицемерие Вэнса, которому на самом деле глубоко безразлично на тот "миллион погибших" людей, о которых он говорит.

Так, в подкасте War Room в 2022 году будущий тогда вице-президент США четко выразил свое отношение к Украине:

Это бессмысленно, что мы сосредоточены на границе в Украине. Буду с вами откровенным: мне на самом деле безразлично, что произойдет с Украиной, так или иначе,

– сказал он.

Вэнс в нескольких словах раскрывает свое отношение к Украине: смотрите видео

К слову, демократы разнесли Трампа и Вэнса за их возмутительное отношение к Зеленскому. Сенаторы от Демократической партии подчеркнули, что президент Украины заслуживает благодарности как президент страны, стоящей на защите демократии, а не публичное унижение, которое он испытал в Овальном кабинете.