Публичные извинения не нужны, – Вэнс прокомментировал обращение Зеленского к Трампу

На фоне спора между Трампом и Зеленским, который произошел в Белом доме 28 февраля, администрация США заявила, что ожидает публичного извинения от украинского президента. Владимир Зеленский разместил пост в соцсети, где выразил готовность Украины к мирным переговорам.

Во время выступления в Конгрессе Дональд Трамп оценил обращение Зеленского. Он назвал его "важным месседжем". Еще до того, как президент США произнес речь, Джей Ди Вэнс раскритиковал публичные заявления от Украины. Мол, Вашингтон ожидает частных разговоров, передает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

Смотрите также После нашествия критики Вэнс попытался оправдаться за свои слова о миротворцах в Украине

Что сказал Вэнс

Так, в кулуарах слушаний в оборонном комитете Палаты представителей США вице-президента США спросили, что Зеленский должен сделать, чтобы наладить отношения с администрацией.

Вэнс заявил, что публичные извинения и обращения не играют роли, главное – действия. Украинцы, по его мнению, должны частно обратиться к Трампу и сказать, что им нужно. Политик подчеркнул, что отсутствие частных разговоров с Киевом "беспокоит нас больше всего".

Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что администрация США хочет публичных извинений от Зеленского для перезагрузки отношений.