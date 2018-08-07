Стадион "Черноморец" подешевел на 400 миллионов гривен

Стадион "Черноморец" в Одессе в очередной раз выставлен на продажу.

На этот раз лот оценен в 718 миллионов гривен. Таким образом, актив значительно подешевел, так как раньше его пытались продать за 1,139 миллиарда гривен. Информация о торгах опубликована на портале "Прозорро. Продажи".

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Аукцион стартовал 3 августа 2018 года. Прием предложений продлится до 20 часов 13 августа 2018 года.

Напомним, стадион "Черноморец" был в собственности обанкротившегося банка экс-регионала нардепа Леонида Климова.

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