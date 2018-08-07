Стадион "Черноморец" подешевел на 400 миллионов гривен
Стадион "Черноморец" в Одессе в очередной раз выставлен на продажу.
На этот раз лот оценен в 718 миллионов гривен. Таким образом, актив значительно подешевел, так как раньше его пытались продать за 1,139 миллиарда гривен. Информация о торгах опубликована на портале "Прозорро. Продажи".
Читайте также: Стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы "Мариуполь" – "Бордо" в Одессе
Аукцион стартовал 3 августа 2018 года. Прием предложений продлится до 20 часов 13 августа 2018 года.
Напомним, стадион "Черноморец" был в собственности обанкротившегося банка экс-регионала нардепа Леонида Климова.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
"Марсель" вышел в лидеры французского чемпионата28 апреля 2011 , 13:26
Виктория Терещук - лучшая спортсменка сентября3 октября 2011 , 21:14
Дайджест: Гомес останется в "Металлисте", "МЮ" нужен Иньеста13 ноября 2013 , 23:27
Капитан "Карпат" -1969: Искра украинской Независимости вспыхнула, когда мы завоевали Кубок СССР17 августа 2014 , 14:46