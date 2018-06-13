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Стало известно, где пройдет Чемпионат мира по футболу в 2026 году

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Чемпионат мира по футболу-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике
Чемпионат мира по футболу-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике / sportingkc.com

Чемпионат мира по футболу в 2026 году впервые пройдет сразу в трех странах – Канаде, США и Мексике. Совместная заявка этих трех стран собрала почти 2/3 голосов всех членов ФИФА.

Как сообщает ВВС, на 68-м Конгрессе ФИФА в Москве определился хозяин финального турнира ЧМ-2026. На проведение турнира претендовали 2 заявки – совместная заявка от трех североамериканских стран, а также от Марокко.

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В голосовании приняли участие 200 из 211 членов ФИФА. За совместную заявку Канады, США и Мексики проголосовали 134 федерации, заявка Марокко получила 65 голосов. Делегация Того от голосования воздержалась.

Отметим, это будет первый случай в истории, когда финальный турнир чемпионата мира пройдет сразу в трех странах. Ранее, в 2002 году финальную часть чемпионата мира провели в Японии и Южной Корее.

Напомним, в 2022 году чемпионат пройдет в Катаре.

Теги: Новости Украины Новости спорта ФИФА
Источник: 24 Канал
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