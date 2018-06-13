Стало известно, где пройдет Чемпионат мира по футболу в 2026 году

Чемпионат мира по футболу в 2026 году впервые пройдет сразу в трех странах – Канаде, США и Мексике. Совместная заявка этих трех стран собрала почти 2/3 голосов всех членов ФИФА.

Как сообщает ВВС, на 68-м Конгрессе ФИФА в Москве определился хозяин финального турнира ЧМ-2026. На проведение турнира претендовали 2 заявки – совместная заявка от трех североамериканских стран, а также от Марокко.

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В голосовании приняли участие 200 из 211 членов ФИФА. За совместную заявку Канады, США и Мексики проголосовали 134 федерации, заявка Марокко получила 65 голосов. Делегация Того от голосования воздержалась.

The moment it was announced by FIFA that the US, Mexico and Canada will jointly host the 2026 World Cup, beating Morocco https://t.co/VeJbtFCC6v pic.twitter.com/QpFb96ljaL — BBC News (World) (@BBCWorld) 13 червня 2018 р.

Отметим, это будет первый случай в истории, когда финальный турнир чемпионата мира пройдет сразу в трех странах. Ранее, в 2002 году финальную часть чемпионата мира провели в Японии и Южной Корее.

Напомним, в 2022 году чемпионат пройдет в Катаре.