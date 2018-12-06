Стало известно, где сборная Украины сыграет первый матч отбора Евро-2020

22 марта 2019 года сборная Украины проведет первый официальный матч отбора на Чемпионат Европы 2020 года – на выезде против сборной Португалии.

Португальцы сыграют с украинцами в Лиссабоне на стадионе "Да Луж" (Estádio da Luz). При этом через три дня, 25 марта, на этой же арене действующие чемпионы Европы будут принимать сборную Сербии. Украина в этот день сыграет на выезде против Люксембурга.

Читайте также: Стал известен календарь матчей сборной Украины в отборе к Евро-2020

Относительно первого домашнего матча "сине-желтых", то это будет игра 7 июня против сборной Сербии. Но пока неизвестно, где состоится этот матч. Стоит напомнить, что руководитель ФФУ Андрей Павелко обещал, что первый домашний матч отбора на Евро-2020 сборная Украины сыграет на "Арене Львов".