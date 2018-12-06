Стало известно, где сборная Украины сыграет первый матч отбора Евро-2020
22 марта 2019 года сборная Украины проведет первый официальный матч отбора на Чемпионат Европы 2020 года – на выезде против сборной Португалии.
Португальцы сыграют с украинцами в Лиссабоне на стадионе "Да Луж" (Estádio da Luz). При этом через три дня, 25 марта, на этой же арене действующие чемпионы Европы будут принимать сборную Сербии. Украина в этот день сыграет на выезде против Люксембурга.
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Относительно первого домашнего матча "сине-желтых", то это будет игра 7 июня против сборной Сербии. Но пока неизвестно, где состоится этот матч. Стоит напомнить, что руководитель ФФУ Андрей Павелко обещал, что первый домашний матч отбора на Евро-2020 сборная Украины сыграет на "Арене Львов".
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